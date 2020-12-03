Yiyeceğin rengini seçin, hangi hastalıktan koruduğunu öğrenin!

Konuyla ilgili merak edilenleri anlatan Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Engin, beslenmeyle sağlıklı yaşam arasındaki ilişkinin, bilimsel araştırmalarla kanıtlandığını, özellikle tüm kanser olgularının gelişiminde, beslenme alışkanlıklarının önemli rol oynadığını belirtti.

Sebze ve meyvelerin bolca tüketiminin sağlıklı yaşamın anahtarlarından biri olduğunu ve beslenmenin her alanında ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Kayıhan Engin, son dönemlerde yapılan araştırmaların, bu besin maddelerinin hangi hastalıklara karşı koruyucu etkisi olduğunu, renklerine göre ayrım yapılarak anlaşılabileceğini ortaya koyduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Engin, tüm sebze ve meyvelerin düşük yağ oranları ile kalp hastalıkları, kanser, yaşa bağlı algılama bozuklukları, katarakt ve diğer bazı göz hastalıklarını önleyebilecek doğal kimyasalları içerdiğine dikkati çekerek, sebze ve meyvelerin renklerine göre ilişkilendirildiklerinde 7 gruba ayrılabildiklerini söyledi.

KIRMIZI RENKLİLER

Prof. Dr. Kayıhan Engin'in verdiği bilgiye göre, domates gibi 'kırmızı' renkli sebze ve meyveler, 'likopen' adlı karoten madde açısından zengin yapıya sahip bulunuyor. Bu madde, hücreleri serbest radikal oluşumlardan koruyarak, kalp ve akciğer hastalıklarıyla prostat kanserinin gelişimini önlüyor.