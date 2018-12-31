Yiyecek arayan domuz görüntülendi

Ardahan-Ardanuç kara yolu Yalnızçam mevkisinde yiyecek aramaya çıkan domuz görüntülendi.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Ardahan, Göle ve Artvin arasındaki Yalnızçam bölgesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bölgedeki ayı, domuz, kurt, vaşak ve tilki gibi yaban hayvanların yiyecek bulmasını güçleşti.

Daha önceleri sürü halinde görülen domuzlar, bu kez tek olarak kameralarca kaydedildi.

Ardahan-Ardanuç kara yolunun Yalnızçam mevkisinde yiyecek arayan domuz, fark edildiğini anlayınca bölgeden uzaklaştı.

Bir metreye varan kar kalınlığına aldırmayan domuz, ormanlık alana doğru kaçarak gözden kayboldu.

