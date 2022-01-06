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Yiyecek arayan kurt ayakta dondu!

06.01.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da zorlu hava şartlarında yiyecek arayan kurt, ani hava değişimi nedeniyle donarak öldü. Soğuklarda ovada ayakta ilerlerken donduğu anlaşılan kurdun, tipi sırasında ayakta durmakta güçlük çekince zayıf olduğu için donduğu tahmin ediliyor. Konu ile ilgili bilgi veren Kars- Ardahan- Iğdır Veterinerler Odası Başkanı Ercan Ödül, yaşanan bu üzücü durumun doğada sıkça meydana geldiğini açıkladı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Gece saatlerinde sıfırın altında 17 dereceyi gören Erzurum Ovası'nda yiyecek aramaya çıkan bir kurt, ani hava değişimine maruz kalarak ayakta öldü. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde beline kadar kara giren kurdun cansız bedeni görüntülendi.

"ZAYIF OLDUĞU İÇİN AYAKTA ÖLDÜĞÜNÜ TAHMİN EDİYORUZ"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kars- Ardahan- Iğdır Veterinerler Odası Başkanı Ercan Ödül kurdun zayıf olduğu için tipide hareket ettiği anda ölmesinin mümkün olduğunu ifade ederek, “ Erzurum Ovası'nda yaşanılan bu olayda muhtemelen bilindiği gibi bu yıl son 50 yıllın en kurak yılını geçirdik. Doğal olarak da yaban hayatı çok olumsuz etkilendi. Videoda hayvanın genel durumunun zayıf olduğunu görüyoruz. Bu ara bölgemizden gelen videolarda yaban hayvanlarının aç kaldığını görüyoruz. Kendilerine yem bulamadıklarını biliyoruz. Bundan dolayı bu kurt tipi esnasında hareket etmekte zorluk çekerken zayıf olduğundan dolayı ayakta öldüğünü tahmin ediyoruz. Üzerine daha sonra ciddi şekilde kar yağdığını görüyoruz. Çok karşılaştığımız durum değil ama son 50 yılın en kurak dönemi geçtiği için zorlu bir kış geçiriyoruz. Yaban hayatında çokça karşılıyoruz. Öyle ki kurtlar köylerde sahipli köpekleri zincirlerden alıp götürdüğünü biliyoruz” dedi.

Öte yandan Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum
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