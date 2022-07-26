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Yiyecek içeceklerini dolaba bir türlü sığdıramayanlar için çözüm niteliğinde gardırop tipi buzdolabı çeşitleri

25.07.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evimizdeki en temel ihtiyaçlardan biri buzdolabı. Buzdolabının kaliteli ve mümkün olduğunca geniş olması, daha fazla yiyecek saklayabilmek için önem taşır. Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile artık tek kapılı dar buzdolaplarının yerini çift kapılı, dondurucusu aşağıda olan gardırop tipi geniş buzdolapları aldı. Siz de buzdolabınızı daha büyük ve geniş bir ürün ile yenilemeyi düşünüyorsanız sizler için seçtiğimiz ürünlere göz atmaya devam edebilirsiniz.

Yiyecek içeceklerini dolaba bir türlü sığdıramayanlar için çözüm niteliğinde gardırop tipi buzdolabı çeşitleri

Yiyeceklerimizi sağlıklı koruyabilmek ve tüketebilmek için kaliteli buzdolabına ihtiyacımız söz konusu. Küçük bir buzdolabıyla mücadele etmek yerine büyük ve geniş gardırop tipi buzdolabı modelleri, yiyecek saklama kapasitenizi artırır. Daha fazla yiyeceği saklayarak daha fazla tasarruf etmenize yardımcı olur. Yeni üretilen gardırop tipi buzdolapları, aynı zamanda enerji tasarrufu açısından diğer modellere göre daha verimli bir performans sergiler. Sizler için en geniş ve kaliteli gardırop tipi buzdolaplarını inceledik. İşte detaylar!

1. Vestel FD56001 E Gardırop Tipi Buzdolabı ile büyük bir saklama alanına sahip olun

Yiyecek içeceklerini dolaba bir türlü sığdıramayanlar için çözüm niteliğinde gardırop tipi buzdolabı çeşitleri

Yiyecekleri sığdıramama problemine Vestel FD56001 E Gardırop Tipi Buzdolabı son veriyor. Dondurucu buzluğu, çok yönlü soğutma sistemi ile yiyeceklerinizin tazeliğini koruyor. Ekonomi moduna sahip olan buzdolabı, bu sayede daha az enerji harcayarak çalışabiliyor. Hızlı dondurucu modu ise bozulma riskli olabilecek olan ürünlerinizi hemen donduruyor. Ürünün üç adet soğutucu bölme rafı ve çocuk kilidi özelliği, çocukların sürekli kapakları açıp kapamasının önüne geçerek içerideki soğuk havayı daha verimli muhafaza ediyor. Led aydınlatma özelliği, içeriyi daha iyi görebilme şansı veriyor. Kokuları birbirine karıştırmayan sistemi, üzeri açık koyduğunuz yemeklerinize kötü koku sinmesini engelliyor.

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2. Gıdalarınızı taptaze tutan Samsung RF85K90127F Gardırop Tipi No-Frost Buzdolabı

Yiyecek içeceklerini dolaba bir türlü sığdıramayanlar için çözüm niteliğinde gardırop tipi buzdolabı çeşitleri

850 l hacmi ile çok büyük bir saklama alanına sahip olan Samsung RF85K90127F Gardırop Tipi No-Frost Buzdolabı, yiyeceklerinizi bozulma tehdidinden kurtarıyor. 274 l dondurucu hacmi ile özellikle etlerinizi güvenle muhafaza ediyor. Hızlı dondurma özelliği, süt yoğurt gibi sıcak havalarda kolay bozulabilecek olan gıdalarınız kısa sürede donduruyor. Hızlı soğutma özelliği ise kısa sürede pişireceğiniz yemekler için malzemelerin bozulmadan kalmasını sağlıyor. İç aydınlatması geceleri daha iyi görebilmenizi sağlayan ürünün açık kapı uyarı sistemi, dolabın kapaklarını gereğinden fazla açık tuttuğunuzda sizi uyarıyor.

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3. Yiyecekleriniz için özel koruma: Grundig GSND 6384 S 580 L Gardırop Tipi Buzdolabı

Yiyecek içeceklerini dolaba bir türlü sığdıramayanlar için çözüm niteliğinde gardırop tipi buzdolabı çeşitleri

"O kadar yiyeceği nerede saklayacağım?" diye düşünmeyin. Grundig GSND 6384 S 580 L Gardırop Tipi Buzdolabı size büyük bir saklama alanı sunuyor. VitamineZone teknolojisine sahip ürün; doğal gün ışığı döngüsünü buzdolabında gerçekleştirerek meyve, sebzelerinizin doğal yaşam mekanizmalarına göre davranmasını sağlıyor. Böylece vitamin değerlerini uzun süre koruyor. Cihazın dondurucu bölmesi; karlanma, buzlanma, terleme ihtimaline karşı otomatik buz eritme sistemi ile çalışıyor. 0 derece bölmesi ise kahvaltılık ve şarküteri ürünlerini dondurmadan tazeliğini ve lezzetini korumasını sağlıyor. Led aydınlatma ve C enerji sınıfından olan ürünü güvenle satın alabilirsiniz.

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4. Daha büyük, daha tasarruflu: LG GC-Q247CSBV A+ Gardırop Tipi No-Frost Buzdolabı

Yiyecek içeceklerini dolaba bir türlü sığdıramayanlar için çözüm niteliğinde gardırop tipi buzdolabı çeşitleri

Kaliteli, uzun vadeli kullanabileceğiniz ve geniş saklama alanına sahip buzdolabı arıyorsanız LG GC-Q247CSBV A+ Gardırop Tipi No-Frost Buzdolabı'na bakmadan geçmeyin. 687 l kapasitesiyle geniş bir hacme sahip ürün, 265 l dondurucu hacmi ile ön plana çıkar. Cihazın hızlı dondurma özelliği, kısa sürede bozulabilen yiyecekleriniz için dondurma işlemini hızlıca gerçekleştirir. Çocuk kilidi, çocuklarınızın buzdolabının kapaklarını rastgele açmasını engeller. Led aydınlatmasıyla içeriyi iyi görmenizi kolaylaştıran ürünün kapı alarmı, kapakları uzun süre açık tuttuğunuzda sizi uyarır. Elektrik kesintisi durumunda 10 saate kadar yiyecekleri korumaya devam eden A+ enerji sınıfı buzdolabı, enerjiyi verimli kullanır.

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5. Kaliteli ve geniş buzdolabı isteyenlere: Arçelik 391625 Esc Siyah Cam No Frost Gardırop Tipi Buzdolabı

Yiyecek içeceklerini dolaba bir türlü sığdıramayanlar için çözüm niteliğinde gardırop tipi buzdolabı çeşitleri

Yiyeceklerinizi güvenle koruyacak olan Arçelik 391625 Esc Siyah Cam No Frost Gardırop Tipi Buzdolabı, sahip olduğu özellikler ile dikkat çeker. İki adet sebzelik rafı sayesinde kullanım kolaylığı sağlar. Elektronik göstergesi ve elektronik kontrol sistemi sayesinde buzdolabı, optimum çalışma performansını yönetme imkânı tanır. Yan duvarındaki led aydınlatmalar, az enerji ile içeriyi iyi aydınlatan ürünün Fullfresh+ teknolojisi, sebze ve meyvelerin tazeliklerini korumasını sağlar. Mavi ışık teknolojisi gün ışığını simüle ederek doğal döngüyü buzdolabınıza getirir. 572 l kapasitesiyle saklama alanı derdinizi bitiren ürünü isterseniz ekonomik moda alarak daha az enerji harcamasını sağlayabilirsiniz.

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6. Silverline Gardırop Tipi Dört Kapılı Buzdolabı, enerjiyi tasarrufu ve uygun fiyatı ile iyi bir seçenek sunuyor

Yiyecek içeceklerini dolaba bir türlü sığdıramayanlar için çözüm niteliğinde gardırop tipi buzdolabı çeşitleri

Elektrik enerjisini verimli kullanarak çalışan kaliteli bir buzdolabı, en önemli sorunlarımızdan birini çözmüş olur. Silverline Gardırop Tipi Dört Kapılı Buzdolabı, A+ teknolojisi ile enerjiyi tasarruflu kullanır. T iklim sınıfına sahip ürün, doğa dostu performansıyla kullanıcıların beğenisini kazanır. Dört yıldızlı soğutması ile optimum soğutma sağlayan ürünün elektronik sistemi sayesinde ısıyı kontrol etmenizi sağlar. Soğutucu kapı rafı soğutma teknolojisi, içeriyi etkili bir şekilde soğutur. Elektrik kesintisi durumunda 18 saat kadar besinlerinizi korumaya devam eden cihaz; süper soğutma ve dondurma fonksiyonu ile yiyeceklerinizin tazeliğini ve lezzetini uzun süre korur.

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7. Beko Eı Gardırop Tipi Buzdolabı ile yepyeni bir buzdolabı deneyimi yaşayın

Yiyecek içeceklerini dolaba bir türlü sığdıramayanlar için çözüm niteliğinde gardırop tipi buzdolabı çeşitleri

572 l hacme sahip Beko Eı Gardırop Tipi Buzdolabı, yiyeceklerinizi optimum çalışma aralığında soğutuyor. Buzdolabının leke tutmayan inoks rengi kolay temizlenir. Elektronik göstergesi soğukluk derecesini ayarlayabilmenizi sağlar. Tatil modu ve eko modu sayesinde cihaz, evde olmadığınız zaman daha az enerji harcayarak çalışır. İç basınç sistemi ile soğuk havayı içeride hapseder. Hızlı soğutucu özelliğinin yanında özel soğutma fanı, buzdolabının iyice soğumasına yardımcı olur. Ürünün Everfresh+ teknolojisi, sebze ve meyvelerin tazeliklerini korumasını sağlar. Dondurucu bölmesinde bulunan led aydınlatma, enerjiyi tasarruflu kullanarak içeriyi geceleri aydınlatır.

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8. A++ teknolojisi ve optimum enerji kullanımıyla yiyecekleri koruyan: Sharp Sj-ex820f-sl Gardırop Tipi Buzdolabı

Yiyecek içeceklerini dolaba bir türlü sığdıramayanlar için çözüm niteliğinde gardırop tipi buzdolabı çeşitleri

605 l hacmi olan Sharp Sj-ex820f-sl Gardırop Tipi Buzdolabı, geniş bir saklama alanına sahip. Hızlı dondurma özelliği ile cihaz; et, süt, yoğurt gibi ürünleri kolay bozulma riskine karşı kısa sürede dondurur. Ag+ Nano Koku Tutucu teknolojisi, kokuların birbirine karşımasını önler. Ürünün hızlı soğutma özelliği, kapılar açık kaldığında dışarıya çıkan havayı geri kazandırabilmek için devreye girer. Ayrıca kapıları fazla açık tuttuğunuzda cihaz, otomatik sesli uyarı sistemi ile sizi uyarır. Ürünün led göstergeli kapı kolları ve iç aydınlatması, geceleri kolay görüş sağlar. Dijital kontrol paneli sayesinde ürünün çalışma performansını ve sıcaklıklığını kontrol edebilirsiniz.

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