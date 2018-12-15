Yiyeceklerin kalorilerini ölçün, alışveriş yapın

Gelişmiş Kirin 980 çipseti, Android 9 işletim sistemi ve kullanışlı arayüzü sayesinde performanslı kullanım deneyimi sunan Mate 20 Pro’nun arka tarafında tam 3 tane kamera yer alıyor. 40 + 20 + 8MP olmak üzere sıralanan bu kameralar, geniş açılı, net detaylara sahip ve istenirse 2.5cm mesafeden dahi fotoğrafların çekilmesine imkân sunuyor. Yani bir yandan detaylarla dolu geniş açılı bir fotoğraf çekerken bir yandan da tek bir nesneye 2.5cm’e kadar yaklaşarak net makro görseller elde edebilirsiniz.

Yemek bir tutkudur, ama artık yalnızca yemiyor, aynı zamanda paylaşıyoruz da

Sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğraflar arasında yemek fotoğraflarından da söz edebiliriz. Özellikle de Instagram, sunduğu çeşitli filtreler ve etiketlerle #foodporn olarak da adlandırılan çılgınlığı tetikledi. E haliyle üreticilerin de bu tarafa yönelik çalışmaları oluyor. Huawei de en başarılı isimlerden bir tanesi.

Huawei Mate 20 Pro’da gelişmiş bir yapay zekâ desteği bulunuyor. Bu sayede cihazın çalışma performansından kullanıcının alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına kadar pek çok konuda ek yardım mümkün. Haliyle yapay zekâ, kamera tarafında da yardımımıza koşuyor.