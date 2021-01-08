Yiyen yaşadı! Hastalıkların baş düşmanı kuru incir faydaları nelerdir?

Taze incirin kalorisi düşüktür ve çeşitli vitamin ve mineraller içerir. Bununla birlikte, kuru incir, şeker ve kalori bakımından yüksektir.
Kuru incirin sütlü tatlıları yapılabilir. Ancak şeker hastalarının kuru incir tüketirken dikkatli olmaları gerekmektedir. Aksi halde kan şekerini hızlı yükseltip, hızlı düşürür ve olumsuz etkilere neden olabilir.
Etlerin sindirimini daha rahatlattığı için, et marinesinde de kullanılabilir. İncirlerin, sindirim ve kalp sağlığını teşvik etme ve ayrıca potansiyel olarak kan şekeri seviyelerini yönetmeye yardımcı olma gibi birçok potansiyel faydası vardır.
İncir, uzun zamandır bir ev ilacı veya kabızlık gibi sindirim sorunları için alternatif bir tedavi olarak kullanılmaktadır. Dışkıları yumuşatarak ve dışkıya hacim ekleyerek, kabızlığı azaltarak ve bağırsaklarınızı dolduran sağlıklı bakteriler için prebiyotik veya besin kaynağı olarak hizmet ederek sindirim sağlığını geliştirmeye yardımcı olabilecek lif içerirler
İncir, kan basıncını ve kan yağ seviyelerini iyileştirebilir, bu da damar sağlığınızı iyileştirmeye ve kalp hastalığı riskinizi azaltmaya yardımcı olabilir. Hayvan çalışmaları ayrıca incir yaprağı ekstresi ile takviye edildiğinde toplam kolesterol, HDL (iyi) kolesterol ve trigliserit seviyelerinde iyileşmeler göstermiştir. Bununla birlikte, yüksek LDL (kötü) kolesterolü olan 83 kişide yapılan 5 haftalık bir çalışmada, araştırmacılar, günlük diyetlerine yaklaşık 14 kuru incir ekleyenlerin, bir kontrol grubuna kıyasla kan yağ seviyelerinde hiçbir değişiklik olmadığını belirttiler.
Tip 1 diyabetli 10 kişide 1998'de yapılan bir çalışma, kahvaltıda incir yaprağı çayı içmenin insülin ihtiyaçlarını azaltmış olabileceğini buldu. İncir yaprağı çayı aldıkları ayda insülin dozları yaklaşık yüzde 12 azaldı. Ancak incir meyveleri özellikle kuru incir şeker bakımından yüksektir ve kısa vadede kan şekerini yükseltebilir. Kan şekeri seviyenizi yönetmekte güçlük çekiyorsanız, kuru incir alımınızı sınırlandırmalısınız.
İncirlerin, özellikle alerjik dermatiti olan kişilerde veya alerjilerin bir sonucu olarak kuru, kaşıntılı ciltlerde cilt üzerinde bazı yararlı etkileri olabilir.
Dermatitli 45 çocukta yapılan bir çalışmada, 2 hafta boyunca günde iki kez uygulanan kuru incir meyve özünden yapılan bir kremin, dermatit semptomlarının tedavisinde standart tedavi olan hidrokortizon kreminden daha etkili olduğu bulundu. Dahası, incir özü de dahil olmak üzere meyve özlerinin bir kombinasyonunun cilt hücreleri üzerinde antioksidan etkiler sergilediği, kollajen parçalanmasını azalttığı ve bir test tüpü ve hayvan çalışmasında kırışıklıkların görünümünü iyileştirdiği gösterilmiştir. Bununla birlikte, bu olumlu etkilerin incir özünden mi yoksa üzerinde çalışılan diğer özlerden mi kaynaklandığını belirlemek zordur. İncirlerin cilt sağlığı üzerindeki etkilerini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.
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