Yiyen yaşadı! Hastalıkların baş düşmanı kuru incir faydaları nelerdir?

Taze incirin kalorisi düşüktür ve çeşitli vitamin ve mineraller içerir. Bununla birlikte, kuru incir, şeker ve kalori bakımından yüksektir.

Kuru incirin sütlü tatlıları yapılabilir. Ancak şeker hastalarının kuru incir tüketirken dikkatli olmaları gerekmektedir. Aksi halde kan şekerini hızlı yükseltip, hızlı düşürür ve olumsuz etkilere neden olabilir.

Etlerin sindirimini daha rahatlattığı için, et marinesinde de kullanılabilir. İncirlerin, sindirim ve kalp sağlığını teşvik etme ve ayrıca potansiyel olarak kan şekeri seviyelerini yönetmeye yardımcı olma gibi birçok potansiyel faydası vardır.

KABIZLIĞI GİDERİR

İncir, uzun zamandır bir ev ilacı veya kabızlık gibi sindirim sorunları için alternatif bir tedavi olarak kullanılmaktadır. Dışkıları yumuşatarak ve dışkıya hacim ekleyerek, kabızlığı azaltarak ve bağırsaklarınızı dolduran sağlıklı bakteriler için prebiyotik veya besin kaynağı olarak hizmet ederek sindirim sağlığını geliştirmeye yardımcı olabilecek lif içerirler

DAMAR VE KALP SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

İncir, kan basıncını ve kan yağ seviyelerini iyileştirebilir, bu da damar sağlığınızı iyileştirmeye ve kalp hastalığı riskinizi azaltmaya yardımcı olabilir. Hayvan çalışmaları ayrıca incir yaprağı ekstresi ile takviye edildiğinde toplam kolesterol, HDL (iyi) kolesterol ve trigliserit seviyelerinde iyileşmeler göstermiştir. Bununla birlikte, yüksek LDL (kötü) kolesterolü olan 83 kişide yapılan 5 haftalık bir çalışmada, araştırmacılar, günlük diyetlerine yaklaşık 14 kuru incir ekleyenlerin, bir kontrol grubuna kıyasla kan yağ seviyelerinde hiçbir değişiklik olmadığını belirttiler.