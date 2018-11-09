YKS 2019 sınav tarihi belli oldu

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'dan yaptığı paylaşımda ÖSYM'nin yeni sınav takvimine ilişkin bilgi verdi. Aygün paylaşımında, "2019-YKS, 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak, öğrencilerimize başarılar dilerim." ifadesini kullandı.
Yüksek öğretim Kurumları Sınavı ismi verilen ve YKS diye tanımlanan yeni model, eski Mart ayında yapılan Yükseöğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Haziran ayında 5 ayrı oturumda oluşan Lisans Yerleştirme Sınavı'nın (LYS) birleştirilmesinden oluşuyor.
Büyük heyecan içerisinde bu tarihe kilitlenen adaylar iki ayrı günde iki ayrı oturuma katılacaklar. İlk oturumun ismi Temel Yeterlilik Testi (TYT) olacak. Katılım tüm adaylar için zorunlu olacak. İkinci oturum ise 4 yıllık lisans bölümleri için ölçme ve yerleştirme sınavı olacak. Dil öğrencileri tüm öğrenciler gibi cumartesi günü TYT'ye girecek. İkinci gün sabah değil öğleden sonra yapılacak dil testi oturumuna katılmaları yeterli olacak. Ancak şansını hem dil hem diğer puan türlerinde denemek isteyen aday pazar günü 2 sınava birden girmek zorunda kalacak.
Geçen yıl adayların cumartesi günü sabah gireceği Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), yeterliliğe dayalı bir değerlendirme esas alındı. TYT, farklı lise türlerinde öğrenim gören bütün adaylara uygulanacağı için, adayların bilgiden daha çok temel yeterlilikler bakımından değerlendirilmesi yönüyle daha kapsayıcı olacak, bütün adaylar için fırsat eşitliği sundu.
Lisans programlarına geçiş için aranan 180 baraj puanı, adayın birinci oturumla birlikte ikinci oturumdaki performansının da dikkate alınmasıyla hesaplanacak. Buna göre, lisans programlarına geçiş için, adayın Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanının yüzde 40'ı ve öğleden sonraki oturumdaki puanının yüzde 60'ının toplamının 180 ve üzeri olması gerekecek.
Yükseköğretim kurumlarına geçiş için TYT'den 150 baraj puanının aranmasına devam edilecek.
Adaylar, 180 ve üzerinde puan aldıklarında, ilgili puan türünde öğrenci kabul eden lisans programlarından tercih yapabildiler.
Adaylar, cumartesi günü ikinci oturumda Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde Türk dili ve edebiyatından 24, Tarih-1'de 10, Coğrafya-1'de ise 6 olmak üzere toplam 40 soru, matematikte 40 soru cevaplandırdılar.
Sosyal Bilimler-2 testinde Tarih-2'den 11, Coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan (mantık, psikoloji, sosyoloji) 12, din kültürü ve ahlak bilgisinden 6 soru olmak üzere toplam 40 soru adaylara yöneltildi.
Adaylar, Fen Bilimleri Testi'nde fizikten 14, kimyadan 13, biyolojiden 13 olmak üzere 40 soru çözdüler.
Pazar günü yapılacak yabancı dil testinde ise adaylara 80 soru yöneltildi.
2018 YKS sınavı baraj puanı belli oldu. Buna göre yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT’de 150’yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) 180'i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT’den 15 net AYT'den 20 net yapmak zorunda.
– Yeni konular öğrenmekten ziyade öğrenilen konuların pekiştirilmesi gerekir. Farklı soru türlerine hazır olabilmek için, farklı kaynaklardan sorular çözülerek bakış açısının da farklılaştırılması yararlı olacaktır.
– Sınav öncesinde her gün bir deneme sınavı çözmek, zamanı kullanma becerisini geliştirir ve hangi konuların tekrar edilebileceğini gösterir.
– Uyku saatlerinin bir düzene sokulması gerekir. Yeterli düzeyde uyumamak hem öğrenme kalitesini düşürür hem de hayat kalitesini düşürür. İyi öğrenmenin sağlanabilmesi için, iyi uyku gereklidir.
– Bilgisayar ve cep telefonunun yanlış kullanımı, zararlı bir hale dönüşebilir. Bu nedenler sınav öncesinde, cep telefonu ve bilgisayarın bir süreliğine bırakılarak önceliklerin tespit edilmesi gerekir.
YKS’de Hangi Dersler Var? Kaç Soru Çıkacak?
1.Oturum girilmesi zorunlu olup;
40 Türkçe,
40 Matematik,
20 Sosyal Bilimler,
20 Fen Bilimleri şeklinde olacak.
1.Test Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 Toplam 40 Soru,
2.Test Matematik Toplam 40 Soru,
3.Test Fen Bilimleri Toplam 40 Soru,
4.Test Sosyal Bilimler 2 Toplam 40 Soru şeklinde olacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, TYT’nin geçmiş yıllarda yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) benzeyeceğini ve müfredat dışı konuların kesinlikle sorulmayacağını açıkladı. YGS’de son 8 yılda çıkan soruların konular aşağıda yer alıyor. TYT’ye hazırlanan adaylara fikir verebilecek olan bu konular şöyle:
GEOMETRİ
Dik Üçgen
Açı-Kenar Bağıntıları
Diktörtgen
Kare
Eşkenar Dörtgen
Daire
Düzgün Altıgen
Çokgenler
Yamuk
Katı Cisimler
Çember-Daire
Analitik Geometri
Vektörler
Grafik Okuma
MATEMATİK:
Temel Kavramlar
Sayı Basamakları
Rasyonel Sayılar
OBEB-OKEK
Çarpanlara Ayırma
Üslü Sayılar
Denklem Çözme
Basit Eşitsizlikler
Bölünebilme
Mutlak Değer
Oran-Orantı
Kümeler
Olasılık
Polinomlar
Parabol
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
Fonksiyonlar
Problemler
Permütasyon-Kombinasyon
İstatistik
FİZİK:
Fiziğin Doğası
Kuvvetler
Madde ve Özellikleri
Isı ve Sıcaklık
Optik
Ses
Basınç
Basit Makinalar
Kaldırma Kuvveti
Hareket
Dinamik
Kütle Merkezi
İş Enerji
Elektrik Akımı
Mıknatıs
Transformatör
Elektrostatik
KİMYA:
Madde ve Özellikleri
Atomun Yapısı
Periyodik Tablo
Kimyasal Denklemler
Bileşikler
Çözünürlük
Kimya Kanunları
Karışım
Kimyasal Değişmeler
Kimyasal Bağlar
BİYOLOJİ
Canlıların Ortak Özellikleri ve Temel Bileşenleri
Hücrenin Yapısı
Hücre ve Madde Geçişleri
Ekoloji
Nükleik Asitler ve Protein Sentezleri
Sınıflandırma ve Canlı Grupları
Duyu Organları
Virüsler-Bakteriler
Enzimler
Bitki Biyolojisi
Bitki Fizyolojisi
Kalıtım ve Evrim
Üreme ve Gelişme
Hücre Bölünmeleri
Biyoteknoloji
Metabolizma, Solunum ve Fotosentez
Sistemler
TÜRKÇE:
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Paragraf
Anlatım Bozuklukları
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Dil Bilgisi
Ses Olayı
TARİH:
Tarih Bilimine Giriş
İlk Çağ Medeniyetleri
İslam Öncesi Türk Tarihi
İslam Tarihi
Türk İslam Tarihi
Türkiye Tarihi
Beylikten Devlete Osmanlı
Türkiye Selçuklu devleti
Dünya Gücü Osmanlı
Yeni ve Yakın Çağda Avrupa
Osmanlı Devletinin Arayış Yılları
En Uzun Yüzyıl
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
Birinci Dünya Savaşı
Mondros, İşgaller ve Cemiyetler
Kurtuluş Savaşına Hazırlık
Birinci TBMM Dönemi
Kurtuluş Savaşı
İkinci TBMM Dönemi ve İç Politika
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
Jeopolitik Konum
Atatürk Devrimleri
Türk Dış Politikası
İnkılaplar
Atatürk Dönemi Dış Politika
Milli Güç ce Türkiye'ye Yönelik Tehditler
COĞRAFYA:
Coğrafi Konum
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
Harita Bilgisi
İklim Bilgisi
Su-Toprak-Bitki
İç ve Dış Kuvvetler
Rüzgarlar
Nüfus ve Yerleşme
Ekonomik Faaliyetler
Ortak Payda: Bölge
Ulaşım Yolları
Coğrafyanın Bölümleri
Doğal Afetler
Doğa, Çevre ve İnsan
FELSEFE:
Felsefenin Alanı
Bilgi Felsefesi
Bilim Felsefesi
Varlık Felsefesi
Ahlak Felsefesi
Siyaset Felsefesi
Sanat Felsefesi
2018 YKS sınavı baraj puanı belli oldu. Buna göre yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT’de 150’yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) 180'i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT’den 15 net AYT'den 20 net yapmak zorunda.
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