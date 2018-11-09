YKS 2019 sınav tarihi belli oldu

Büyük heyecan içerisinde bu tarihe kilitlenen adaylar iki ayrı günde iki ayrı oturuma katılacaklar. İlk oturumun ismi Temel Yeterlilik Testi (TYT) olacak. Katılım tüm adaylar için zorunlu olacak. İkinci oturum ise 4 yıllık lisans bölümleri için ölçme ve yerleştirme sınavı olacak. Dil öğrencileri tüm öğrenciler gibi cumartesi günü TYT'ye girecek. İkinci gün sabah değil öğleden sonra yapılacak dil testi oturumuna katılmaları yeterli olacak. Ancak şansını hem dil hem diğer puan türlerinde denemek isteyen aday pazar günü 2 sınava birden girmek zorunda kalacak.

Yüksek öğretim Kurumları Sınavı ismi verilen ve YKS diye tanımlanan yeni model, eski Mart ayında yapılan Yükseöğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Haziran ayında 5 ayrı oturumda oluşan Lisans Yerleştirme Sınavı'nın (LYS) birleştirilmesinden oluşuyor.

Geçen yıl adayların cumartesi günü sabah gireceği Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), yeterliliğe dayalı bir değerlendirme esas alındı. TYT, farklı lise türlerinde öğrenim gören bütün adaylara uygulanacağı için, adayların bilgiden daha çok temel yeterlilikler bakımından değerlendirilmesi yönüyle daha kapsayıcı olacak, bütün adaylar için fırsat eşitliği sundu.

Lisans programlarına geçiş için aranan 180 baraj puanı, adayın birinci oturumla birlikte ikinci oturumdaki performansının da dikkate alınmasıyla hesaplanacak. Buna göre, lisans programlarına geçiş için, adayın Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanının yüzde 40'ı ve öğleden sonraki oturumdaki puanının yüzde 60'ının toplamının 180 ve üzeri olması gerekecek.

Yükseköğretim kurumlarına geçiş için TYT'den 150 baraj puanının aranmasına devam edilecek.

Adaylar, 180 ve üzerinde puan aldıklarında, ilgili puan türünde öğrenci kabul eden lisans programlarından tercih yapabildiler.

Adaylar, cumartesi günü ikinci oturumda Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde Türk dili ve edebiyatından 24, Tarih-1'de 10, Coğrafya-1'de ise 6 olmak üzere toplam 40 soru, matematikte 40 soru cevaplandırdılar.