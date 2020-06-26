YKS 2020 baraj puanı son dakikada belli oldu! Sınav süresi değişti mi?

Haber 7’de yer alan habere göre, 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak üniversite sınavına hazırlıklarını sürdüren 2 milyondan fazla öğrencinin beklediği puan durumu açıklandı. . Koronavirüs sebebiyle 2020 YKS sınav tarihleri değişmişti. ÖSYM aldığı don dakika kararı ile sınav sisteminde de değişiklik yaptı. ÖSYM’nin yaptığı değişiklik ile YKS sınav süresi güncellendi. Peki 2020 YSK sınav süresi değişti mi? 2020 YKS baraj puanları düştü mü? 2020 YKS sınavına hangi konular dahil değil, 12. Sınıf son dönem dahil mi?
Hafta sonu yapılacak YKS sınavında, öğrenciler merakla “2020 YKS sınavına hangi konular dahil değil, 12. Sınıf son dönem dahil mi” sorularının cevabını aramaya başladı. YKS’ye girecek öğrecilere 12. sınıfın ikinci dönem konularından soru gelmeyecek. Öğrenciler son dönemden muaf tutulacak. Peki YKS’de baraj puanı kaç oldu? İşte YKS 2020 sınavıyla ilgili tüm detaylar…
Yükseköğretim Kurulu yaptığı açıklamada bu yılla sınırlı olmak şartıyla baraj puanın TYT’de 150, AYT ve YDT’de ise 170 olarak değiştirildiğini açıkladı. ÖSYM’nin açıklamasıyla birlikte sınava koronavirüs sebebiyle çok da iyi hazırlanamayan öğrenciler rahat bir nefes aldı.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada Yükseköğretim Kurulunca alınan karar gereği, Temel Yeterlilik Testi (TYT) için geçen yıl verilen 135 dakikalık sürenin, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave edilerek 165 dakikaya çıkarıldığını belirtti.
Yükseköğretim Kurumu Sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak Sınav toplam 165 dakika sürecek.
-İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) 28 Haziran Pazar günü saat
10.15’te başlayacak. Sınav için öğrencilere toplam 180 dakika verilecek.
-Üniversite sınavının son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) İSE 28
Haziran saat 15.45’te başlayacak adaylara sınav süresi olarak 120 dakika verilecek.
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