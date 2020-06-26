YKS 2020 baraj puanı son dakikada belli oldu! Sınav süresi değişti mi?

Haber 7’de yer alan habere göre, 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak üniversite sınavına hazırlıklarını sürdüren 2 milyondan fazla öğrencinin beklediği puan durumu açıklandı. . Koronavirüs sebebiyle 2020 YKS sınav tarihleri değişmişti. ÖSYM aldığı don dakika kararı ile sınav sisteminde de değişiklik yaptı. ÖSYM’nin yaptığı değişiklik ile YKS sınav süresi güncellendi. Peki 2020 YSK sınav süresi değişti mi? 2020 YKS baraj puanları düştü mü? 2020 YKS sınavına hangi konular dahil değil, 12. Sınıf son dönem dahil mi?

2020 YKS sınavına hangi konular dahil değil, 12. Sınıf son dönem dahil mi?

Hafta sonu yapılacak YKS sınavında, öğrenciler merakla “2020 YKS sınavına hangi konular dahil değil, 12. Sınıf son dönem dahil mi” sorularının cevabını aramaya başladı. YKS’ye girecek öğrecilere 12. sınıfın ikinci dönem konularından soru gelmeyecek. Öğrenciler son dönemden muaf tutulacak. Peki YKS’de baraj puanı kaç oldu? İşte YKS 2020 sınavıyla ilgili tüm detaylar…

2020 YKS baraj puanı kaç oldu?

Yükseköğretim Kurulu yaptığı açıklamada bu yılla sınırlı olmak şartıyla baraj puanın TYT’de 150, AYT ve YDT’de ise 170 olarak değiştirildiğini açıkladı. ÖSYM’nin açıklamasıyla birlikte sınava koronavirüs sebebiyle çok da iyi hazırlanamayan öğrenciler rahat bir nefes aldı.