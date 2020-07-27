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YKS 2020 Birincisi Esad Yusuf Atik kimdir? Hangi okul ve bölüm mezunu, nereli?

EĞİTİM HABERLERİ  | 27.07.2020 12:07 | Son Güncelleme

YKS 2020 sayısal birincisi olarak ismi açıklanan Esad Yusuf Atik'in hangi okuldan mezun olduğu ve nasıl bir öğrenci olduğu araştırmaları başladı. YKS 2020 birincisi Esad Yusuf Atik kimdir? Esad Yusuf Atik YKS'de kaç net yaptı ve hangi okuldan mezun oldu?

YKS 2020 Birincisi Esad Yusuf Atik kimdir? Hangi okul ve bölüm mezunu, nereli?

2.4 milyon öğrencinin arasından birinci olmayı başaran Esad Yusuf Atik'in YKS'den kaç net yaptığı öğrenciler tarafından araştırıldı. Esad Yusuf Atik YKS'den kaç net yaptı sorusunun cevabı olarak; Sayısal bölümde 500 tam puan alarak sayısalda sıfır yanlış ve 80 netle 500 tam puana ulaştı. Esad Yusuf Atik böylece TYT'de 554 yerleştirme puanı, YKS Sayısal'da 558 yerleştirme puanı aldı.

ESAD YUSUF ATİK'İN YABANCI DİL PUANI

YKS sayısaldan tüm soruları doğru cevaplayan Esad Yusuf Atik'in yabancı dil sınavında ise yanlışı çıktı. Yabancı dil sınavında da 77 doğru 3 yanlışı olan Esad Yusuf Atik, 96.8123 diploma notuna, 484.06 orta öğretim başarı puanına sahipti.

yks birincisi

YKS BİRİNCİSİ ESAD YUSUF ATİK HANGİ OKULDAN MEZUN?

YKS 2020 sayısal birincisi olarak açıklanan Esad Yusuf Atik'in, Kabataş Erkek Lisesi mezunu öolduğu açıklandı. Esad Yusuf Atik'in diploma notu nedir sorusunun cevabı ise, 96.81 olarak açıklandı. Kabataş Erkek lisesini bitiren Esad Yusuf Atik'in başarısını babası mesaj olarak paylaştı.

ESAD YUSUF ATİK KAÇ NET YAPTI?

2.4 milyon öğrencinin arasından birinci olmayı başaran Esad Yusuf Atik'in YKS'den kaç net yaptığı öğrenciler tarafından araştırıldı. Esad Yusuf Atik YKS'den kaç net yaptı sorusunun cevabı olarak; Sayısal bölümde 500 tam puan alarak sayısalda sıfır yanlış ve 80 netle 500 tam puana ulaştı. Esad Yusuf Atik böylece TYT'de 554 yerleştirme puanı, YKS Sayısal'da 558 yerleştirme puanı aldı.

ESAD YUSUF ATİK AVRUPA PARLAMENTOSU

Fransa'daki Avrupa Parlamentosunda gerçekleştirilen Euroscola programının bu dönem ki son oturumunun özel konuğu olarak Kabataş Erkek Lisesi'nden Esad Yusuf Atik de arkadaşı İrem Nur Efe ile birlikte okulunu temsilen katılmıştı.

esad yusuf atik


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