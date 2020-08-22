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YKS 2020: Yerleştirme sonuçları önümüzdeki hafta açıklanacak

22.08.2020 14:27 | Son Güncelleme

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının önümüzdeki hafta açıklanacağını duyurdu. YKS yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesi (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak.

YKS 2020: Yerleştirme sonuçları önümüzdeki hafta açıklanacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının önümüzdeki hafta açıklanacağını duyurdu.

https://twitter.com/halis\_aygun/status/1297123005680824322

YKS yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesi (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak.

Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

İnternet sayfasındaki duyurular ve sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak.

Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.

Bu yıl henüz üniversitelerin kayıt tarihleri açıklanmadı.

Geçtiğimiz yıl ise sonuçların açıklanmasının ardından bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılmıştı.

Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

ÖSYM verileri

ÖSYM tarafından hazırlanan 2020 YKS sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilere göre, Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) başvuran 2 milyon 424 bin 718 adaydan 2 milyon 296 bin 138'i sınava katıldı. Bu adaylardan 2 milyon 295 bin 890'ının sınavı geçerli sayıldı.

Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran 1 milyon 788 bin 590 adaydan 1 milyon 672 bin 376'sı, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran 128 bin 177 adaydan da 105 bin 579'u sınava girdi.

AYT'ye katılanlardan 1 milyon 672 bin 309'unun, YDT'ye girenlerin ise 105 bin 573'ünün sınavı geçerli sayıldı.

TYT'ye katılan adaylardan yüzde 77,32'sı barajı geçerek 150 veya üzerinde puan aldı.

AYT'nin sayısal puan türünde ise adayların yüzde 58,60'ı barajı geçerek 170 ve üzerinde puana ulaştı.

YDT'ye katılan adayların da yüzde 86,33'ü 170 ve üzerinde puan alma başarısı gösterdi.

YKS tarihinde yapılan değişiklik öğrencileri nasıl etkileyecek?

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