YKS 2020: Yerleştirme sonuçları önümüzdeki hafta açıklanacak

ÖSYM tarafından hazırlanan 2020 YKS sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilere göre, Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) başvuran 2 milyon 424 bin 718 adaydan 2 milyon 296 bin 138'i sınava katıldı. Bu adaylardan 2 milyon 295 bin 890'ının sınavı geçerli sayıldı.

Geçtiğimiz yıl ise sonuçların açıklanmasının ardından bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılmıştı.

Bu yıl henüz üniversitelerin kayıt tarihleri açıklanmadı.

Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.

Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran 1 milyon 788 bin 590 adaydan 1 milyon 672 bin 376'sı, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran 128 bin 177 adaydan da 105 bin 579'u sınava girdi.

AYT'ye katılanlardan 1 milyon 672 bin 309'unun, YDT'ye girenlerin ise 105 bin 573'ünün sınavı geçerli sayıldı.

TYT'ye katılan adaylardan yüzde 77,32'sı barajı geçerek 150 veya üzerinde puan aldı.

AYT'nin sayısal puan türünde ise adayların yüzde 58,60'ı barajı geçerek 170 ve üzerinde puana ulaştı.

YDT'ye katılan adayların da yüzde 86,33'ü 170 ve üzerinde puan alma başarısı gösterdi.

YKS tarihinde yapılan değişiklik öğrencileri nasıl etkileyecek?

