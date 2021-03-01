HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. YKS 2021 geç başvuru tarihi - YKS geç başvuru günü ne zaman?

YKS 2021 geç başvuru tarihi - YKS geç başvuru günü ne zaman?

01.03.2021 16:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
YKS 2021 geç başvuru tarihi - YKS geç başvuru günü ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 2021 yılında 26 – 27 haziran tarihleri arasında yapılacak. 4 Şubat 2021 tarihinde başlayan YKS başvuruları ise yarın yani 2 Mart 2021 saat 23.59 itibariyle sona erecek. Bu durum da bazı adayların “YKS geç başvuru günü ne zaman?” sorusunu sormasına sebep olmakta. YKS 2021 geç başvuru tarihi mart ayının ortalarında olacak. İşte YKS 2021 geç başvuru tarihi ve YKS geç başvuru günü ne zaman? sorusunun yanıtı…

ÖSYM’nin 2021 sınav takvimine göre adaylar 26 Haziran 2021 tarihinde Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi’ne (YDT) girecekler. Bu sınavların başvuruları ise 4 Şubat 2021 tarihinde başladı ve yarın gece sona erecek. Başvuru sürecinde ÖSYM Başkanı Aygün’ün belirttiği üzere HES kodunun girilmesi oldukça büyük bir önem arz ediyor. Peki bu süreçte belli nedenlerden başvurusunu yapamayan adaylar için YKS geç başvuru günü ne zaman? YKS 2021 geç başvuru tarihi ve başvuru hakkında merak edilenler…

YKS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILIYOR

Adayların, AYT, TYT ve YDT sınavına girebilmesi için ÖSYM’nin internet sitesi olan AİS’e girmeleri ve T.C. kimlik numarası ve aday şifresini kullanarak başvurularını yapıp başvuru ücretlerini yatırmaları gerekiyor. YKS başvuru süreci 4 Şubat 2021 tarihinde başladı, yarın gece saat 23.59’da ise sona eriyor. Ancak bazı sebeplerden ötürü başvurularını tamamlayamayan adaylar 17 – 18 Mart 2021 tarihlerinde geç başvuruda bulunabiliyorlar.

Geç başvuru sürecinde oturum başına ödenmesi gereken ücretlerde %50’lik bir artış oluyor ve oturum başına 90 Türk Lirası değil 145 Türk Lirası ödenmesi gerekiyor. Geç başvuru sürecinde başvuru sonrasında oturum ücretlerinin Ziraat Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Halkbank, Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Finansbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve ING Bank üzerinden ya da ÖSYM AİS’in e - İşlemler bölümündeki ödemeler kısmından kredi ya da banka kartı ile ödenmesi gerekiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüm bildiklerinizi unutun: Güzellik kraliçesi 33 yaşında, 2 çocuk annesi Tüm bildiklerinizi unutun: Güzellik kraliçesi 33 yaşında, 2 çocuk annesi
YKS başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılır?YKS başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılır?
Kas erimesi nedir? Kas erimesi neden olur?Kas erimesi nedir? Kas erimesi neden olur?
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Nusret'le poz verdi! Süper minisi olay

Nusret'le poz verdi! Süper minisi olay

Kritik gün geldi! 81 ili ilgilendiren kararlarlar belli oluyor

Kritik gün geldi! 81 ili ilgilendiren kararlarlar belli oluyor

Bakan Karaismailoğlu açıkladı! İstanbullulara çifte müjde

Bakan Karaismailoğlu açıkladı! İstanbullulara çifte müjde

Dehşete düşüren olay! Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip ensesinden kesti

Dehşete düşüren olay! Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip ensesinden kesti

5 ilde normalleşme heyecanı, 25 ilde umutlu bekleyiş

5 ilde normalleşme heyecanı, 25 ilde umutlu bekleyiş

Ermenistan'da göstericiler hükümet binasını bastı

Ermenistan'da göstericiler hükümet binasını bastı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Diğer Haberler

YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS başvuru ücreti hangi bankaya ödeniyor, son ödeme günü ne zaman?

YKS başvurusu nasıl yapılır? İşte yanıtı

En etkili not alma tekniği nedir?

En etkili not alma tekniği nedir?

Çocuklara okuma sevgisi nasıl aşılanır?

Çocuklara okuma sevgisi nasıl aşılanır?

YKS başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılır? ÖSYM duyurdu! Başvurular ne zaman bitiyor? Ücret hangi bankaya yatırılacak? YKS ücreti 2021

YKS başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılır?

ÖSYM duyurdu! YKS başvurusu için son gün 2 Mart

ÖSYM duyurdu! YKS başvuruları sona eriyor

Yüz yüze eğitimde ilk haftaya dikkat!

Okullar açılırken bu önlemlere dikkat!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.