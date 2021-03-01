YKS 2021 geç başvuru tarihi - YKS geç başvuru günü ne zaman?

ÖSYM’nin 2021 sınav takvimine göre adaylar 26 Haziran 2021 tarihinde Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi’ne (YDT) girecekler. Bu sınavların başvuruları ise 4 Şubat 2021 tarihinde başladı ve yarın gece sona erecek. Başvuru sürecinde ÖSYM Başkanı Aygün’ün belirttiği üzere HES kodunun girilmesi oldukça büyük bir önem arz ediyor. Peki bu süreçte belli nedenlerden başvurusunu yapamayan adaylar için YKS geç başvuru günü ne zaman? YKS 2021 geç başvuru tarihi ve başvuru hakkında merak edilenler…

YKS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILIYOR

Adayların, AYT, TYT ve YDT sınavına girebilmesi için ÖSYM’nin internet sitesi olan AİS’e girmeleri ve T.C. kimlik numarası ve aday şifresini kullanarak başvurularını yapıp başvuru ücretlerini yatırmaları gerekiyor. YKS başvuru süreci 4 Şubat 2021 tarihinde başladı, yarın gece saat 23.59’da ise sona eriyor. Ancak bazı sebeplerden ötürü başvurularını tamamlayamayan adaylar 17 – 18 Mart 2021 tarihlerinde geç başvuruda bulunabiliyorlar.