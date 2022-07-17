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YKS 2022 SONUÇ EKRANI! YKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile üniversite tercih tarihleri ve YKS 2022 tercih kılavuzu!

17.07.2022 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 18 -19 Haziran 2022 tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen üniversite sınavı sonrası göler ÖSYM'den yapılacak açıklamaya çevrildi. Birçok kişi internette "YKS sınav sonuçları açıklandı mı", "YKS ne zaman açıklanacak?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Haziran ayında yapılan üniversite sınavı ile ilgili merak edilen soruların yanıtı haberimizde...

YKS 2022 SONUÇ EKRANI! YKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile üniversite tercih tarihleri ve YKS 2022 tercih kılavuzu!

YKS sınav sonuçları, üniversite tercih tarihleri ve tercih kılavuzu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) bir süre önce konuya ilişkin açıklama yapılmıştı. Peki YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS sınav sonuçları ekranı ve detaylar...

YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav sonuç takvimi sonrasında belli oldu.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS sınavına giren adayların TYT, AYT ve YDT sınav sonuçları 20 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak.

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YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresi üzerinden duyurulacak.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercih sonuçları için tarih araştırmaları internet üzerinden yapılmaya devam ediyor. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, ÖSYM'nin resmi sayfası "https://ais.osym.gov.tr" üzerinden YKS tercihlerini yapabilecek. YKS tercihlerinin yapılacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı fakat, YKS tercihlerinin, sonuçların 20 Temmuz'da açıklanmasının ardından başlayacağı tahmin ediliyor.

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YKS SORU VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, YKS sorularının ve cevap anahtarlarının erişime açıldığı belirtildi.

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18 Haziran Cumartesi günü tamamlanan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_tyt.pdf" adresinden erişim sağlayabilirsiniz. Pazar günü yapılan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına ise, "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ayt.pdf" adresinden ulaşabilirsiniz.

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