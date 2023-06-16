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  4. YKS 2023'te TYT'ye giremeyen AYT sınavına girebilir mi? TYT sınavı zorunlu mu? YSK'ye 3,5 milyonun üzerinde başvuru!

YKS 2023'te TYT'ye giremeyen AYT sınavına girebilir mi? TYT sınavı zorunlu mu? YSK'ye 3,5 milyonun üzerinde başvuru!

16.06.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TYT'ye giremeyen AYT sınavına girebilir mi? 17-18 Haziran tarihlerinde 3 oturumda gerçekleştirilecek olan YKS sınavı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. ÖSYM'den konuya dair açıklama yapıldı. YKS günü açık tutulacak il ve ilçe nüfus müdürlükleri yayımlanırken Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na katılacak tüm öğrencilere başarı dilekleri iletildi. Birçok öğrenci, "YKS 2023'te TYT'ye giremeyen AYT sınavına girebilir mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, TYT sınavı zorunlu mu?

YKS 2023'te TYT'ye giremeyen AYT sınavına girebilir mi? TYT sınavı zorunlu mu? YSK'ye 3,5 milyonun üzerinde başvuru!

YKS sınavı TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek. TYT sınavı 17 Haziran 2023 Cumartesi günü saat 10.15'te, AYT 18 Haziran 2023 Pazar günü saat 10.15'te YDT ise 15.45'te başlayacak. YSK'ye 3,5 milyonun üzerinde başvuru gerçekleştirildiği aktarıldı. İlk oturum TYT için geri sayım sürüyor. YKS'de TYT oturumuna girmek zorunludur. İşte merak edilenler...

YKS'DE TYT'YE GİREMEYEN AYT SINAVINA GİREBİLİR Mİ?

YKS'ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri zorunludur.

AYT ve YDT oturumlar ise isteğe bağlıdır.

YKS İÇİN SINAV GÜNÜ AÇIK TUTULACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

ÖSYM sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adresleri ve açık oldukları saatleri duyurdu.

2023-YKS İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri için tıklayınız

YKS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS sınav giriş belgelerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

ösym yks optik

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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