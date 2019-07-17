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YKS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 12:21 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurumları Sınavı cevap kağıtları ve aday cevaplarına, ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilir - Adaylar, sorulara verdikleri yanıtları ve değerlendirme sonuçlarını "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün inceleyebilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 15 Haziran'daki 2019-YKS 1'inci oturum Temel Yeterlilik (TYT) ile 16 Haziran'daki 2'nci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 3'üncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri ve burada yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru yanıtları, 10 gün "https://ais.osym.gov.tr" adresinden incelenebilecek.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra, ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek, sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, yaptıkları işaretlemeleri, aday cevaplarını ve soruların doğru yanıtlarını görebilecek.

Ayrıca adaylar, cevapların ve cevap anahtarının yer aldığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru yanıtı ile ilgili soruya kendilerinin verdiği cevabı inceleyebilecek.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenecek. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilecek.

Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımayacak.

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