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YKS, AYT, YDT, TYT ne zaman yapılacak? (ÖSYM 2019 sınav takvimi)

EĞİTİM HABERLERİ  | 18.04.2019 14:05 | Son Güncelleme

YKS başvuruları, 6 Mart'ta sona erdi. ÖSYM 2019 sınav takvimine göre sınav tarihleri de belli oldu. İşte üniversiteye girişte adayların ter dökeceği YKS için sınav tarihleri...

YKS, AYT, YDT, TYT ne zaman yapılacak? (ÖSYM 2019 sınav takvimi)

2019-YKS 1. OTURUM TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT)

Sınav Tarihi:
15.06.2019 10:15

Sonuç tarihi
18.07.2019

2019-YKS 2. OTURUM ALAN YETERLILİK TESTLERİ (AYT)

Sınav Tarihi:
16.06.2019 10:15

Sonuç tarihi
18.07.2019

2019-YKS 3. OTURUM YABANCI DİL TESTİ (YDT)

Sınav Tarihi:
16.06.2019 15:45

Sonuç tarihi
18.07.2019

TYT'de adaylara 40 soruluk Türkçe, 20 soruluk Sosyal Bilimler, 40 soruluk Temel Matematik ve 20 soruluk Fen Bilimleri testi olmak üzere 120 soru yöneltilecek.

AYT'de adaylara, 40 soruluk Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, 40 soruluk Sosyal Bilimler-2 testi, 40 soruluk Matematik ile 40 soruluk Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecek.

AYT'de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacak. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabilecek.

YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak. Her dil için 80 sorudan oluşan ayrı soru kitapçığı bulunacak. Sınavda adaya başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

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