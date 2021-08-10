YKS baraj puanı düşürüldü

Açıklama dün MHP lideri Bahçeli’nin, YKS barajının düşürülmesi gerektiğini söylemesinden sonra geldi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) baraj puanlarının düşürüldüğünü açıkladı. Erdoğan, Twitter hesabından "Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum" duyurusuyla yaptığı paylaşımda, "Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır" dedi.

Açıklamaya göre, ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de (Temel Yeterlilik Testi) 150'den 140'a, AYT (Alan Yeterlilik Testi) ve YDT'de (Yabancı Dil Testi) 180'den 170'e düşürüldü. Mevcut hesaplamada baraj puan TYT için 150, AYT için 180 olarak uygulanıyor.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Ağustos'ta katıldığı A Haber - ATV ortak yayınında, bu yıl yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile ilgili bazı sıkıntıların yaşandığını belirterek "170-180 filan gibi böyle bir durum. YÖK Başkanımız ile de konuyu görüştüm. Onlar da bir çalışma yaptılar ve şimdi olayı çok daha fazla sayıda gencin mağdur olmayacağı bir duruma getirdiler... Gençlerimizi mümkün olduğunca sahiplenerek, bu kuşağı diri tutmamız lazım. Bu kuşağı çok daha istifade edilir hale getirmemiz lazım" ifadelerini kullanmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 9 Ağustos Pazartesi günü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, genel başarının düşük olduğu YKS'nin TYT'de uygulanan baraj puanının 140, AYT'de uygulanan baraj puanının ise 160'a çekilmesini önermişti.

DW / AI, BK

©️ Deutsche Welle Türkçe

