YKS başvuru süreci bitti! 2022 TYT ne zaman? TYT AYT sınavı ne zaman 2022? TYT başvuru ne zaman 2022?

Zorlu geçen bir 2022 YKS başvuru sürecinden sonra ilk sınav olan TYT için artık nefesler tutuldu. Milyonlarca adayın iyi bir üniversiteye girmek ve YKS'ye başvuruda bulundu. Pandemi sürecinde hummalı bir çalışma yürüten adaylar, artık son dönemece girdiler. YKS için sorulan sorular yerini yavaş yavaş TYT sorularına bırakmaya başladı. 2022 TYT hakkında merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

2022 TYT NE ZAMAN?

ÖSYM'nin açıkladığı 2022 sınav takvimi şöyle;

TYT, 18 Haziran 2022 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

AYT, 19 Haziran 2022 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 19 Haziran 2022 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

SINAVA GİRİŞTE NEYE DİKKAT ETMELİYİZ?

Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir. YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar hariç diğer tüm adaylar için zorunludur.

2022 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre Yükseköğretim Kurumlar Sınavı'na başvurular 11 Şubat-7 Mart tarihleri arasında yapıldı. Adaylar başvuru tarihleri içerisinde sınav ücretini de ilgili bankalar aracılığı ile yatıracak.

2022 YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada yeni kimlik kartları olanların e-Devlet şifreleri ile başvuru yapabileceklerini açıkladı. Halis "Yeni kimlik kartı olan adaylar, e-Devlet şifreleri ile başvuru merkezlerine gitmeden tüm işlemlerini ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan ve http://ais.osym.gov.tr adresimizden yapabilecekler" dedi.

