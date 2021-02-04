YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? YKS ücreti 2021

YKS başvuruları 4 Şubat itibarıyla başladı ve 2 Mart’a kadar devam edecek. ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre; 2021 YKS birinci oturumu olan TYT 26 Haziran’da ikinci oturumu olan AYT ve üçüncü oturumu olan YDT 27 Haziran’da yapılacak. Adaylar başvurularını bugün itibarıyla elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak saat 10.00’dan sonra ais.osym.gov.tr üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek. Şimdi, YKS başvuru ücreti ödeme ile ilgili de bazı konular araştırılıyor. Peki, YKS başvuru ücreti nereye ödenecek? İşte detaylar...

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Adaylar bu sene ilk defa YKS’ye e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Başvuru sürecinin en önemli aşamalarından bir tanesi de YKS başvuru ücretleri 2021 ile alakalı olan kısım. Çünkü adayların başvurularının geçerli olabilmesi için belirtilen süreler içerisinde ücretlerini belirtilen yerlere yatırmaları gerekiyor. Sınav ücreti her bir oturum için 90 TL olarak belirlendi. Bu noktada YKS başvuru ücreti nereden yatırılır sorusunun yanıtı da araştırılıyor.