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YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS ücreti nereye hangi bankaya yatırılır?

11.02.2022 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS başvuruları itibariyle başladı. Milyonlarca lise öğrencisinin beklediği üniversiteye girişte bir basamak olan YKS sınavı başvuruları 11 Şubat 2022 tarihi itibariyle alınmaya başladı. YKS başvurusu yapmak isteyen adaylar öncelikle YKS başvurusu yapmalıdır. Öğrenciler, YKS başvuru ücretini ve YKS ücretini hangi bankalara yatırılacağını araştırıyor.

YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS ücreti nereye hangi bankaya yatırılır?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği üniversiteye giriş sınavı YKS başvuruları bugün başladı. Üniversiteye girmek için hayal kuranlar YKS başvurusu nasıl yapılır, YKS kayıt ücreti ne kadar diye araştırıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınav başvurusuna dair detaylar netlik kazanacak. Haziran'da düzenlenecek olan ve TYT, AYT, YDT oturumlarından oluşan üniversite giriş sınavına ilişkin bilgiler ÖSYM'in resmi internet sayfasından duyuruldu.

YKS 2022 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS başvuruları 11 Şubat 2022 Cuma gününde başladı ve başvurular 7 Mart tarihinde sona erecek. YKS geç başvuruları ise 16-17 Mart tarihlerinde alınmaya başlayacak. YKS sınav başvuruları için ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden fotoğrafları bulunan bireyler, https://ais.osym.gov.tr adresinden başvurularını yapabilirler. Ancak fotoğrafı bulunmayan adaylar ise başvuru merkezlerine gidecekler. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2022 YKS üniversite başvurularına ilişkin kılavuzu henüz netlik kazanmadı. ÖSYM'nin açıkladığı YKS başvuru kılavuzu ile birlikte sınav ücretleri belli olacak. Geçtiğimiz yıl her bir oturum için adaylardan 90 TL sınav ücreti alınmıştı.

2021 yılında YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun en son sayfasında yer alan bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı veya banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Adaylar istedikleri takdirde banka şubelerine gitmeden internet bankacılığıyla da bankaya ücreti yatırabiller.

YKS ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

-Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı

-Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı

-Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

-Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı

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ÖSYM YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı

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