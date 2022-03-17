YKS başvuruları bitiyor! YKS geç başvuru nasıl yapılır? YKS geç başvuru ücreti ne kadar? YKS geç başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS için geri sayım başladı. TYT, AYT ve YDT gibi üç farklı oturumdan oluşan YKS sınavı, 18-19 Haziran 2022 tarihinde yapılacak. 11 Şubat ile 7 Mart tarihleri arasında başvurusuna yapamayan YKS adayların gözü geç başvuru tarihlerine çevrildi. YKS geç başvurusuna dair merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

YKS SINAV TARİHLERİ

YKS sınavları; TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç ayrı oturumda gerçekeleşecek.

TYT sınavı: 18 Haziran 2022

AYT sınavı: 19 Haziran 2022

YDT sınavı: 19 Haziran 2022

YKS GEÇ BAŞVURULAR NE ZAMAN?

YKS geç başvuru yapak isteyen adaylar, 16 ve 17 Mart 2022 tarihleri arasında saat 23.59’a kadar ödemelerini yapıp başvurularını gerçekleştirebilirler.

YKS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından yapılan YKS ücretleri her oturum için 172,50 TL olarak belirlenmiştir. YKS Ödemeleri, ÖSYM'nin resmi “https://odeme.osym.gov.tr internet” sitesi üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile yatırılacaktır. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamaktadır.

YKS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı için geç başvuru yapmak isteyen YKS adaylar, YKS başvuru kılavuzunu takip ederek ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden kayıt yaptırabilecek.

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