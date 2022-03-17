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  4. YKS başvuruları bitiyor! YKS geç başvuru nasıl yapılır? YKS geç başvuru ücreti ne kadar? YKS geç başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?

YKS başvuruları bitiyor! YKS geç başvuru nasıl yapılır? YKS geç başvuru ücreti ne kadar? YKS geç başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?

17.03.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sınavı için gerim sayım sürüyor. YKS başvuru tarihlerini kaçıran adayların gözü kulağı ÖSYM 2022 Üniversite sınavı YKS geç başvuru tarihlerine çevrildi. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç farklı oturumdan oluşan YKS sınavı, 18-19 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşecek. Sınava kayıt tarihlerini kaçıran adaylar için yeniden YKS geç başvuru hakkı tanındı. İşte YKS'ye dair detaylar!

YKS başvuruları bitiyor! YKS geç başvuru nasıl yapılır? YKS geç başvuru ücreti ne kadar? YKS geç başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS için geri sayım başladı. TYT, AYT ve YDT gibi üç farklı oturumdan oluşan YKS sınavı, 18-19 Haziran 2022 tarihinde yapılacak. 11 Şubat ile 7 Mart tarihleri arasında başvurusuna yapamayan YKS adayların gözü geç başvuru tarihlerine çevrildi. YKS geç başvurusuna dair merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

YKS SINAV TARİHLERİ

YKS sınavları; TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç ayrı oturumda gerçekeleşecek.

TYT sınavı: 18 Haziran 2022

AYT sınavı: 19 Haziran 2022

YDT sınavı: 19 Haziran 2022

YKS GEÇ BAŞVURULAR NE ZAMAN?

YKS geç başvuru yapak isteyen adaylar, 16 ve 17 Mart 2022 tarihleri arasında saat 23.59’a kadar ödemelerini yapıp başvurularını gerçekleştirebilirler.

YKS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından yapılan YKS ücretleri her oturum için 172,50 TL olarak belirlenmiştir. YKS Ödemeleri, ÖSYM'nin resmi “https://odeme.osym.gov.tr internet” sitesi üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile yatırılacaktır. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamaktadır.

YKS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı için geç başvuru yapmak isteyen YKS adaylar, YKS başvuru kılavuzunu takip ederek ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden kayıt yaptırabilecek.

YKS BARAJI KALKTI! BARAJSIZ SINAV NASIL OLACAK?

  • YÖK puan barajı uygulamasını kaldırdığından TYT’de Türkçe veya Temel Matematik testinin herhangi birinden 0,50 (yarım) net yapan adayların bile TYT puanları hesaplanacak.

  • AYT’ye giren adaylar için ise sözel, sayısal ve eşit ağırlıklı puanlar hesaplanıyor. Bu 3 puan türünde de 180 olan Baraj, YÖK kararıyla kaldırıldı. AYT’nin tüm testlerinden 0,50 (yarım) net yapan adayların ilgili testten aldıkları puan hesaplanacak. Puanı hesaplanan tüm adaylar sıralama barajı olmayan o puan türündeki tüm programları tercih hakkını elde edecek. Programlara kabul için kontenjanlar belirleyici olacak.

  • Yabancı Dil Testi’nde (YDT) de baraj kaldırıldı. Yabancı dil testinden 0,50 (yarım) net yapan tüm adayların puanları hesaplanacak.

  • ÖSYM, tıp ve hukuk, mimarlık, mühendislik, öğretmenlik, diş hekimliği ve eczacılık programlarına puan barajının yanı sıra sıralama barajını da kullanıyor. Bu barajlarla ilgili tek değişim hukuk programında yaşanacak. 190 binle başlayan ve son birkaç yıldır 125 bin olarak uygulanan sıralama barajı bu yıl 100 bine düşürüldü. Adayların tıp için 50 bin, diş hekimliği için 80 bin, eczacılık için 100 bin, mimarlık için 250 bin, mühendislik ve öğretmenlik programları için ise 300 binlik dilim içinde olması gerekiyor.
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ÖSYM YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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