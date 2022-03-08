YKS başvuruları bitti mi, geç başvuru ne zaman? 2022 YKS geç başvuru ücreti ne kadar olacak?

Üniversite öğrencisi adayları YKS başvurularını ÖSYM'den online olarak ya da başvuru merkezleri aracılığıyla gerçekleştirildi. 11 Şubat'ta alınan YKS başvuruları 7 Mart itibarıyla sona erdi. Sınava katılmak isteyen mezunlar ya da lise öğrencileri, her biri 115 TL olan sınav ücretini ödedi. Şimdi ise adayların gözleri 2022 YKS'nin ne zaman gerçekleştirileceğine çevrildi. Öte yandan YKS geç başvuruların alınacağı tarih de açıklandı. İşte YKS geç başvuru tarihi...
YKS; TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek. YKS, 18-19 Haziran'da gerçekleştirilecek. TYT (Temel Yeterlilik Testi) sınavın ilk oturumudur ve 18 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Sınavın ikinci oturumu olan AYT (Alan Yeterlilik Testi) 19 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. YDT (Yabancı Dil Testi) de 19 Haziran'da düzenlenecek.
Öğrenciler sınav sonuçlarına 20 Temmuz'da ÖSYM'nin internet adresinden erişim sağlayabilecek. Sonuçlar, ÖSYM AİS üzerinden erişilebilir olacak.
YKS başvurularını belirlenen tarihler arasında gerçekleştiremeyecek öğrencilerin geç başvuru yapma hakkı bulunuyor. YKS geç başvurularının 16-17 Mart tarihlerinde yapılacağı duyuruldu.
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Söz Yorumu
Deyim ve Atasözü
Cümle Anlamı
Cümle Yorumu
Paragrafta Anlatım Teknikleri
Paragrafta Konu-Ana Düşünce
Paragrafta Yapı
Paragrafta Yardımcı Düşünce
Ses Bilgisi
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Sözcüğün Yapısı
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Sözcük Grupları
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Cümle Türleri
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Sayı Basamakları
Bölme ve Bölünebilme
OBEB-OKEK
Rasyonel Sayılar
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Oran Orantı
Denklem Çözme
Problemler
Kümeler-Kartezyen Çarpım
Fonskiyonlar
Permütasyon
Kombinasyon
Binom
Olasılık
İstatistik
2.Dereceden Denklemler
Karmaşık Sayılar
Polinomlar
Doğruda ve Üçgende Açılar
Dik ve Özel Üçgenler
Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
Üçgende Alanlar
Üçgende Açıortay Bağıntıları
Üçgende Kenarortay Bağıntıları
Üçgende Eşlik ve Benzerlik
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
Çokgenler
Dörtgenler
Yamuk
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Eşkenar Dörtgen – Deltoid
Dikdörtgen
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Küre
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Basınç ve Kaldırma Kuvveti
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Optik
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Modern Atom Teorisi
Kimyasal Türler Arası Tepkimeler
Mol Kavramı
Kimyasal Hesaplamalar
Asit, Baz ve Tuz
Maddenin Halleri
Karışımlar
Endüstride ve Canlılarda Enerji
Kimya Her Yerde
Biyoloji Bilimi
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşenler
Hücrenin Yapısı ve İşlevi
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Kalıtım
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Tarih Bilimi
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İslam Tarihi ve Uygarlığı
Türk-İslam Devletleri
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Beylikten Devlete (1300-1453)
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Bilgi Felsefesi
Varlık Felsefesi
Ahlak Felsefesi
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Siyaset Felsefesi
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Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılması ve Kavranması
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İslam ve Bilim, Estetik, Barış
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Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir)
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Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-…)
Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler
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Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
Doğruda ve Üçgende Açılar
Dik ve Özel Üçgenler
Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
Üçgende Alanlar
Üçgende Açıortay Bağıntıları
Üçgende Kenarortay Bağıntıları
Üçgende Eşlik ve Benzerlik
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
Çokgenler
Dörtgenler
Yamuk
Paralelkenar
Eşkenar Dörtgen – Deltoid
Dikdörtgen
Çemberde Açılar
Çemberde Uzunluk
Daire
Prizmalar
Piramitler
Küre
Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği
Doğrunun Analitiği
Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller
Dönüşümlerle Geometri
Trigonometri
Çemberin Analitiği
Temel Kavramlar
Sayı Basamakları
Rasyonel Sayılar
Ondalıklı Sayılar
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Denklem Çözme
Oran-Orantı
Problemler
Kümeler
Fonksiyonlar
Permütasyon
Kombinasyon
Binom
Olasılık
İstatistik
Dereceden Denklemler
Karmaşık Sayılar
Parabol
Polinomlar
Mantık
Eşitsizlikler
Logaritma
Diziler
Seriler
Limit ve Süreklilik
Türev
İntegral
Tarih Bilimi
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İlk Türk Devletleri
İslam Tarihi ve Uygarlığı
Türk-İslam Devletleri
Türkiye Tarihi
Beylikten Devlete (1300-1453)
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
1881’den 1919’a Mustafa Kemal
Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
Türk İnkılabı
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
Atatürk’ün Ölümü
Yüzyılın Başlarında Dünya
İkinci Dünya Savaşı
Soğuk Savaş Dönemi
Yumuşama Dönemi ve Sonrası
Küreselleşen Dünya
Türklerde Devlet Teşkilatı
Türklerde Toplum Yapısı
Türklerde Hukuk
Türklerde Ekonomi
Türklerde Eğitim
Türklerde Sanat
Şehirlerin Fonksiyonları
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
Ekonomik Faaliyetler
Türkiye’de Ekonomik Faaliyetler
Nüfus
Uluslararası Ulaşım Hatları
Bölgeler ve Ülkeler
Çevre ve İnsan
Doğal Afetler
Felsefe’nin Alanı
Bilgi Felsefesi
Bilim Felsefesi
Varlık Felsefesi
Ahlak Felsefesi
Siyaset Felsefesi
Sanat Felsefesi
Din Felsefesi
Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılması ve Kavranması
İnsan ve Din
İslam ve İbadetler
İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler
Muhammed’in Hayatı, Örnekliği ve Onu Anlama.
İslam ve Bilim, Estetik, Barış
Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri
İslam Düşüncesinde Tasavvu
Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikler
Hazreti Muhammed
Vahiy ve Akıl Kur’an Yorumları
Vektörler
Bağıl Hareket
Newton’ın Hareket Yasaları
Sabit İvmeli Hareket
Atışlar
Enerji ve Hareket
İtme ve Çizgisel Momentum
Tork-Denge-Ağırlık Merkezi
Basit Makineler
Elektriksel Kuvvet, Potansiyel ve İş
Paralel Levhalar ve Sığa
Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme
Alternatif Akım ve Transformatörler
Çembersel Hareket
Basit Harmonik Hareket
Dalga Mekaniği
Atom Modelleri
Büyük Patlama ve Radyoaktivite
Modern Fizik
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
Kuantum Sayıları
Elektron Dizilimi
Periyodik Özellik
Gazlar
Çözeltilerde Derişim
Koligatif Özellikler
Çözünürlük
Kimyasal Tepkimelerde Enerji
Kimyasal Tepkimelerde Hız
Kimyasal Denge
Asit-Baz Dengesi
Çözünürlük Dengesi (KÇÇ)
Redoks
Piller
Elektroliz
Karbon Kimyasına Giriş
Hidrokarbonlar
Alkoller ve Eterler
Karbonil Bileşikleri
Karboksilik Asitler ve Esterler
Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler
Sinir Sistemi
Endokrin Sistem
Duyu Organları
Destek ve Hareket Sistemi
Sindirim Sistemi
Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi
Solunum Sistemi
Boşaltım Sistemi
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim
Komünite ve Popülasyon Ekolojisi
Genetik Şifre-Protein Sentezi
Fotosentez – Kemosentez
Hücresel Solunum
Bitki Biyolojisi
Canlılar ve Çevre