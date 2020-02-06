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YKS başvuruları bugün başlıyor! (YKS'ye nasıl başvurulur?)

EĞİTİM HABERLERİ  | 06.02.2020 07:28 | Son Güncelleme

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020 YKS) başvuruları bugün başlıyor. YKS başvuruları 3 Mart’a kadar sürecek.

YKS başvuruları bugün başlıyor! (YKS'ye nasıl başvurulur?)

YKS başvuruları başlıyor...20 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) sınavları yapılacak.

YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Adaylar başvurularını, 6 Şubat’tan itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.

2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2020-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde 2019-TYT puanını kullanmak isteyen adaylar ile 2020’de sadece ‘Özel Yetenek Sınavı’ sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyen adayların da, 2019-TYT dönüştürülmüş puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2020-YKS başvurularını yapmaları gerekiyor.


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