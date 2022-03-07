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YKS başvuruları için bugün son gün mü 2022? Başvurular ne zaman bitiyor? YKS başvuru ücreti ne kadar? Nasıl başvuru yapılır?

07.03.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS başvuruları ile ilgili ayrıntılar geri sayım sürerken sınava katılmak isteyen adaylar tarafından merak konusu oldu. ÖSYM AİS üzerinden alınan YKS başvuruları, bu sene üniversiteye girmek isteyen adaylar için bir süre önce aktif hale getirildi. Peki YKS başvuruları için bugün son gün mü 2022? Başvurular ne zaman bitiyor? YKS başvuru ücreti ne kadar? Nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar...

YKS başvuruları için bugün son gün mü 2022? Başvurular ne zaman bitiyor? YKS başvuru ücreti ne kadar? Nasıl başvuru yapılır?

YKS başvuruları yapılan duyuru ve yayımlanan kılavuzun ardından bir süre önce başlamıştı. TYT, AYT ve YDT olarak üç ayrı oturumda gerçekleşen YKS sınavı yeni baraj puanı uygulaması ve sınav süresinin düzenlemesiyle gündeme gelmişti. Bu kapsamda YKS başvuruları bitti mi 2022? Son başvuru günü ne zaman? YKS başvuruları ne zaman bitiyor? Nasıl başvuru yapılır? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Sınav ile ilgili ayrıntıları sizler için derledik.

YKS başvuruları için bugün son gün mü 2022?

YKS BAŞVURULARI İÇİN BUGÜN, SON GÜN MÜ?

Yükseköğretim Kurumlar Sınavı'na girmek isteyenler için 7 Mart Pazartesi (bugün) son başvuru tarihidir.

YKS başvuruları için bugün son gün mü 2022?

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Yükseköğretim Kurumlar Sınavı'na başvurular 11 Şubat-7 Mart arasında alınacak. Sınava girmek isteyen adaylar bu tarihler arasında sınav ücretini ilgili bankalar aracılığı ile yatırabilecek.

YKS başvuruları için bugün son gün mü 2022?

YKS, TYT, AYT SINAVLARI NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumlar Sınavı'na başvurular 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında yapılabileceği aktarılırken, geç başvuruların ise 16-17 Mart tarihlerinde yapılabileceği belirtildi.

3 oturumlu gerçekleşecek olan YKS, 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran Cumartesi, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise 19 Haziran Pazar günü yapılacak. Yabancı Dil Testi (YDT) de yine 19 Haziran Pazar öğleden sonra yapılacak. Sınav sonuçları ise 20 Temmuz'da açıklanacak.

YKS başvuruları için bugün son gün mü 2022?

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, tarafından Twitter hesabından yeni kimlik kartları olanların e-Devlet şifreleri ile başvuru yapabilecekleri duyuruldu. Halis "Yeni kimlik kartı olan adaylar, e-Devlet şifreleri ile başvuru merkezlerine gitmeden tüm işlemlerini ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan ve http://ais.osym.gov.tr adresimizden yapabilecekler" ifadelerini kullandı.

YKS SINAVI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

YKS başvuruları için bugün son gün mü 2022?

2022 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Yayımlanmış olan kılavuza göre her bir sınav için sınav ücreti 115 TL olarak açıklandı.

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ÖSYM sınav YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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