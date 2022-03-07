YKS başvuruları için bugün son gün mü 2022? Başvurular ne zaman bitiyor? YKS başvuru ücreti ne kadar? Nasıl başvuru yapılır?

YKS başvuruları yapılan duyuru ve yayımlanan kılavuzun ardından bir süre önce başlamıştı. TYT, AYT ve YDT olarak üç ayrı oturumda gerçekleşen YKS sınavı yeni baraj puanı uygulaması ve sınav süresinin düzenlemesiyle gündeme gelmişti. Bu kapsamda YKS başvuruları bitti mi 2022? Son başvuru günü ne zaman? YKS başvuruları ne zaman bitiyor? Nasıl başvuru yapılır? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Sınav ile ilgili ayrıntıları sizler için derledik.

YKS BAŞVURULARI İÇİN BUGÜN, SON GÜN MÜ?

Yükseköğretim Kurumlar Sınavı'na girmek isteyenler için 7 Mart Pazartesi (bugün) son başvuru tarihidir.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Yükseköğretim Kurumlar Sınavı'na başvurular 11 Şubat-7 Mart arasında alınacak. Sınava girmek isteyen adaylar bu tarihler arasında sınav ücretini ilgili bankalar aracılığı ile yatırabilecek.

YKS, TYT, AYT SINAVLARI NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumlar Sınavı'na başvurular 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında yapılabileceği aktarılırken, geç başvuruların ise 16-17 Mart tarihlerinde yapılabileceği belirtildi.

3 oturumlu gerçekleşecek olan YKS, 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran Cumartesi, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise 19 Haziran Pazar günü yapılacak. Yabancı Dil Testi (YDT) de yine 19 Haziran Pazar öğleden sonra yapılacak. Sınav sonuçları ise 20 Temmuz'da açıklanacak.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, tarafından Twitter hesabından yeni kimlik kartları olanların e-Devlet şifreleri ile başvuru yapabilecekleri duyuruldu. Halis "Yeni kimlik kartı olan adaylar, e-Devlet şifreleri ile başvuru merkezlerine gitmeden tüm işlemlerini ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan ve http://ais.osym.gov.tr adresimizden yapabilecekler" ifadelerini kullandı.

YKS SINAVI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

2022 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Yayımlanmış olan kılavuza göre her bir sınav için sınav ücreti 115 TL olarak açıklandı.

