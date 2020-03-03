YKS başvuruları için son gün! YKS başvurusu nasıl yapılır?

2020 YKS için başvuru dönemi bugün sona eriyor. Başvuruların tamamlanması ile adayların heyecanı, bekleyiş gerginliği bir nebze daha artıyor. Ancak bir henüz başvurusunu gerçekleştirmemiş olanlar varsa, son dakika alınmış bir karar mevzubahis ise bugün başvuru işlemlerini tamamlamalılar yoksa geç başvuru döneminde fazladan sınav ücreti ödemek durumunda kalırlar. Peki YKS başvurusu nasıl yapılır? Sınav ücreti hangi bankalara yatırılır?

YKS BAŞVURUSU VE SINAV ÜCRETİNİN YATIRILMASI

YKS başvurusu yapabilmek için öncelikle başvuru şartlarını taşımanız gerekmektedir ki bu şartlar şunlardır:

2019-2020 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler,

Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar;

Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar;

Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar.

Sınava başvuru işleminin yapılma şekli ise AİS’te geçerli bir fotoğrafınızın (Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinde çekilmiş) olup olmamasına bağlıdır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinin birinden yapacaklar.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve eğitim bilgisi (**) bulunan adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir.