YKS başvuruları için son gün! YKS başvurusu nasıl yapılır?

2020 YKS için başvuru dönemi bugün sona eriyor. Başvuruların tamamlanması ile adayların heyecanı, bekleyiş gerginliği bir nebze daha artıyor. Ancak bir henüz başvurusunu gerçekleştirmemiş olanlar varsa, son dakika alınmış bir karar mevzubahis ise bugün başvuru işlemlerini tamamlamalılar yoksa geç başvuru döneminde fazladan sınav ücreti ödemek durumunda kalırlar. Peki YKS başvurusu nasıl yapılır? Sınav ücreti hangi bankalara yatırılır?
YKS başvurusu yapabilmek için öncelikle başvuru şartlarını taşımanız gerekmektedir ki bu şartlar şunlardır:
Sınava başvuru işleminin yapılma şekli ise AİS’te geçerli bir fotoğrafınızın (Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinde çekilmiş) olup olmamasına bağlıdır.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinin birinden yapacaklar.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve eğitim bilgisi (**) bulunan adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir.
Yarın gün sonunda bitecek olan başvuru dönemini kaçırırsanız, ÖSYM’nin her sınav için sunduğu geç başvuru döneminden faydalanabilirsiniz. YKS bünyesindeki TYT, AYT ve YDT sınavları için geç başvuru dönemi 18-19 Mart’tır. Ancak geç başvuru yapanlar normalden daha fazla sınav ücreti ödemek durumunda kalıyor ve hatırlatalım. Ayrıca bu ödemenin ÖSYM’nin sitesi üzerinden yapılması şart, yani geç başvuru ücretini bankadan yatıramıyorsunuz.
2020-YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini Akbank, Albaraka Türk, Finansbank, Kuvey Türk, Halkbank, ING Bank, Vakıf Katılım Bankası ve Ziraat Bankası şubeleri ile internet bankacılığı üzerinden yatırabilecekler.
Bunun yanında adaylar ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de sınav ücretini yatırabilirler.
Sınav Ücretleri: