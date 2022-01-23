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YKS başvuruları ne zaman? 2022 YKS başvuru ücretleri ne kadar, kaç TL?

23.01.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenleniyor. Yeni yılla birlikte YKS başvuru tarihleri araştırılmaya başlandı. YKS başvuru tarihleri ÖSYM tarafından duyuruldu. İşte merak edilenler...

YKS başvuruları ne zaman? 2022 YKS başvuru ücretleri ne kadar, kaç TL?

Yüz binlerce üniversite öğrencisi adayının girdiği YKS bu yıl haziran ayında gerçekleştirilecek. ÖSYM, YKS sonuçlarının 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacağını duyurdu. Sonuçlarla ilgili adayların evine posta gönderilmeyecek. Peki YKS başvuruları ne zaman? 2022 YKS başvuru ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

YKS NE ZAMAN?

YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumda tamamlanıyor. YKS başvuruları 11 Şubat- 7 Mart tarihleri arasında yapılacak.

YKS başvuruları ne zaman? 2022 YKS başvuru ücretleri ne kadar, kaç TL?

YKS YENİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS başvuru ücreti henüz açıklanmadı. Kılavuz yayımlandığında detaylar belli olacak ve sınav ücreti de açıklanacak.

İŞTE YKS TARİHLERİ

2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.
2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.
2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.


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