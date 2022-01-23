Yüz binlerce üniversite öğrencisi adayının girdiği YKS bu yıl haziran ayında gerçekleştirilecek. ÖSYM, YKS sonuçlarının 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacağını duyurdu. Sonuçlarla ilgili adayların evine posta gönderilmeyecek. Peki YKS başvuruları ne zaman? 2022 YKS başvuru ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...
YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumda tamamlanıyor. YKS başvuruları 11 Şubat- 7 Mart tarihleri arasında yapılacak.
YKS başvuru ücreti henüz açıklanmadı. Kılavuz yayımlandığında detaylar belli olacak ve sınav ücreti de açıklanacak.
2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.
2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.
2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.
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