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YKS başvuruları ne zaman? 2022 YKS'ye ne kadar kaldı, başvuru ücreti ne kadar?

01.02.2022 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yükseköğretim Kurumları Sınavı olan YKS her yıl binlerce öğrencinin üniversite eğitimi görmesi için Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenleniyor. YKS; AYT, TYT ve YDS olmak üzere 3 oturumda gerçekleştiriliyor. 2022 YKS tarihi ve başvuru ücretleri merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl YKS'de her oturum için 90 TL talep edilmişti. YKS başvurusuna kısa bir zaman kaldı. İşte 2022 YKS başvuru tarihleri...

YKS başvuruları ne zaman? 2022 YKS'ye ne kadar kaldı, başvuru ücreti ne kadar?

Her yıl yüz binlerce üniversite öğrencisi adayı YKS'de soruları doğru yanıtlamak ve iyi bir üniversite kazanmak için ter döküyor. 2022 YKS başvurularının ne zaman başlayacağı ve sona ereceği belli oldu. YKS başvuruları ÖSYM'nin internet adresinden alınacak. YKS başvuruları 11 Şubat'ta başlayacak. İşte 2022 YKS başvuru tarihleri...

2022 YKS BAŞVURU TARİHİ

YKS başvuruları 11 Şubat'ta alınacak, başvuru süreci 7 Mart'ta son bulacak.

Bilindiği üzere YKS; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumda gerçekleştiriliyor. 2022 YKS 1. oturum TYT, 2. oturum AYT ve 3. oturum YDT oluyor. TYT 18 Haziran 2022'de, AYT 19 Haziran 2022'de ve YDT 19 Haziran 2022'de yapılacak. YKS sonuçları ise 20 Temmuz 2022'de açıklanacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin internet adresinden öğrenilecek.

YKS başvuruları ne zaman? 2022 YKS'ye ne kadar kaldı, başvuru ücreti ne kadar?

2022 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2022 YKS başvuru ücreti henüz belli olmadı. YKS başvuru ücretinin, YKS başvuru kılavuzu yayımlandığında açıklanması bekleniyor. Ancak başvuru ücretinin bu yıl 100 TL olacağı öngörülüyor. YKS başvuruları ÖSYM'nin, ' https://ais.osym.gov.tr/' adresinden gerçekleştirilecek.

2022 YKS'DE BARAJ NE KADAR OLACAK?

TYT puanının en az 150 olması gerekiyor. Dört yıllık lisans programlarından birine yerleşmek için ise TYT'den en az 150 almak ve Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanının en az birinin en az 180 olması gerekiyor.

Bilindiği üzere YKS 2021'de birçok öğrenci baraj sınırının altında kalmış ve üniversitelerin boş kalmaması için baraj puanları aşağı çekilmişti. Bu yıl alanların baraj puanlarının yükseltilmesi gündemde yer alıyor. 2022 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre hukuk, sağlık ve mühendislik alanlarında uygulanan başarı sırası barajı artacak.

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