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YKS başvuruları yarın sona eriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 09:40 | Son Güncelleme

YKS başvuruları yarın sona eriyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına (ÖSYM) yapılacak 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları yarın sona erecek.

ÖSYM'nin sosyal medya hesaplarından adaylara, YKS başvurularına ilişkin hatırlatma yapıldı.

Paylaşımda, 2019-YKS'ye internet aracılığıyla bireysel başvurunun yarın saat 23.59'da sona ereceği belirtildi.

2019-YKS'ye 2018-2019 öğretim yılında lise veya dengi okullar ile açık öğretim liselerinin son sınıfında öğrenim gören öğrenciler, son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar ve lise mezunları başvurabiliyor.

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