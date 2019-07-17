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YKS birincisinden "düzenli çalışma" tavsiyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 16:42 | Son Güncelleme

Berke Çalışkan: - "Sınavda başarılı olmak isteyen arkadaşlarıma çalışmayı ihmal etmemelerini ancak hobilerine, yapmaktan hoşlandıkları aktivitelere de vakit ayırmalarını tavsiye edebilirim"

İZMİR (AA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Berke Çalışkan, öğrencilere "sınavı hayatın önceliği haline getirmeden düzenli çalışma" tavsiyesinde bulundu.

Bahçeşehir Kolejinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kolejin İzmir 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Berke Çalışkan, YKS'nin Temel Yeterlilik Testi'nde tüm soruları doğru cevaplandırarak birinci oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çalışkan, düzenli çalışmanın başarıyı getirdiğini ifade etti.

Başarının sürpriz olmadığına vurgu yapan Çalışkan, şunları kaydetti:

"Sınavım oldukça iyi geçti. Yurt dışında bir üniversitede okumayı düşünüyordum ancak Türkiye'nin saygın üniversitelerini de düşünebilirim. Bilgisayar mühendisliği bölümü seçeneklerim arasında. Sınavda başarılı olmak isteyen arkadaşlarıma çalışmayı ihmal etmemelerini ancak hobilerine, yapmaktan hoşlandıkları aktivitelere de vakit ayırmalarını tavsiye edebilirim. Sınavı hayatlarının önceliği haline getirmeden düzenli çalışırlarsa başarılı olabilirler."

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Berke Çalışkan birinci yks

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