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YKS birincisinin hedefi doktor olmak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 19:39 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sayısal puan türünde 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Mehmet Berke İşler, tıp fakültesinde okumak istiyor - Mehmet Berke İşler: - "Dünyada söz sahibi olmak ve gelecekte bizim de bir payımızın olmasını istiyorsak, dünyayı anlamanın en kestirme yolu kitap okumak ve bu şekilde bilgi sahibi olmak"

DENİZLİ (AA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sayısal (SAY) puan türünde 500 tam puan alarak, Türkiye birincisi olan Mehmet Berke İşler, tıp fakültesinde okumak istediğini belirterek, "Dünyada söz sahibi olmak ve gelecekte bizim de bir payımızın olmasını istiyorsak, dünyayı anlamanın en kestirme yolu kitap okumak ve bu şekilde bilgi sahibi olmak." dedi.

YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testinde (TYT) bir yanlışla 496,21 puan alan ve ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) tüm sorulara doğru cevap vererek, SAY puan türünde 500 tam puan alan Final Okulları Fen Lisesi öğrencisi Mehmet Berke İşler, Türkiye birinciliğini elde etti.

İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınav sonucunu Ankara'da akraba ziyaretinde gece saatlerinde öğrendiğini, ilk önce rüya gördüğünü sandığını anlattı.

Başarısını çok kitap okumaya ve düzenli çalışmaya bağladığını, insanın önce kendisine inanması gerektiğini dile getiren İşler, "İnanıyorsunuz ve istikrarlı bir şekilde çalışıyorsunuz. Belli bir disiplinle bunu yaptığınız zaman en son Allah'ın takdiriyle başarıya ulaşıyorsunuz. Özellikle 11. ve 12. sınıfta tempoyu arttırarak düzenli bir şekilde her gün okuldan geldikten sonra derslerimi tekrar ettim. Okulumuzun imkanları iyiydi. O yüzden eve geldiğim zaman 1-2 saat çalışmam yeterli oluyordu." diye konuştu.

- "Doktor olmak istiyorum"

Gelecek yıl sınava gireceklere derslerini düzenli çalışmaları tavsiyesinde bulunan İşler, şunları kaydetti:

"Bir yıl dişlerini sıksınlar. Çünkü bir daha geri gelmeyecek. Ama tabii ki de sosyal ve sportif faaliyetlerini asla bırakmasınlar. Kitap muhakkak okusunlar. Bence bu dünyayı öğrenebilmenin en kestirme yolu kitap okumak. Ne kadar çok kitap okursak daha güzel bilgi sahibi oluyoruz. Biz bugün dünyada söz sahibi olmak ve gelecekte bizim de bir payımızın olmasını istiyorsak, dünyayı anlamanın en kestirme yolu kitap okumak ve bu şekilde bilgi sahibi olmak. Düzenli bir şekilde okuluna devam etsinler. Doktor olmak istiyorum inşallah. Daha önce uykudan hiç bu kadar güzel bir haberle uyandırılmamıştım."

- "(Oğlum çalış) demek zorunda kalmadım"

Mehmet Berke İşler'in babası, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul İşler ise oğlunun istikrarlı ve kararlı bir yapısının olduğunu anlattı.

"Açıkçası oğlumdan derece bekliyordum. Ama birinci, ikinci olacağını düşünmemiştim." ifadesini kullanan İşler, "Mutlaka ilk 10'a ya da 100'e girer diye düşünmüştüm. Oğluma hiçbir zaman, kesinlikle 'oğlum çalış' demek zorunda kalmadım. Aksine zaman zaman 'çalışma' demek zorunda kaldım." diye konuştu.

Öğretmen anne Gülcan İşler de çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, bütün duyguları bir arada yaşadığını ve oğluna bu gururu kendisine yaşattığı için teşekkür ettiğini dile getirdi.

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