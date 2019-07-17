YKS birincisinin hedefi doktor olmak

DENİZLİ (AA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sayısal (SAY) puan türünde 500 tam puan alarak, Türkiye birincisi olan Mehmet Berke İşler, tıp fakültesinde okumak istediğini belirterek, "Dünyada söz sahibi olmak ve gelecekte bizim de bir payımızın olmasını istiyorsak, dünyayı anlamanın en kestirme yolu kitap okumak ve bu şekilde bilgi sahibi olmak." dedi.

YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testinde (TYT) bir yanlışla 496,21 puan alan ve ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) tüm sorulara doğru cevap vererek, SAY puan türünde 500 tam puan alan Final Okulları Fen Lisesi öğrencisi Mehmet Berke İşler, Türkiye birinciliğini elde etti.

İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınav sonucunu Ankara'da akraba ziyaretinde gece saatlerinde öğrendiğini, ilk önce rüya gördüğünü sandığını anlattı.

Başarısını çok kitap okumaya ve düzenli çalışmaya bağladığını, insanın önce kendisine inanması gerektiğini dile getiren İşler, "İnanıyorsunuz ve istikrarlı bir şekilde çalışıyorsunuz. Belli bir disiplinle bunu yaptığınız zaman en son Allah'ın takdiriyle başarıya ulaşıyorsunuz. Özellikle 11. ve 12. sınıfta tempoyu arttırarak düzenli bir şekilde her gün okuldan geldikten sonra derslerimi tekrar ettim. Okulumuzun imkanları iyiydi. O yüzden eve geldiğim zaman 1-2 saat çalışmam yeterli oluyordu." diye konuştu.