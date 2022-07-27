YKS'de 130, 160, 170 ve 200 puanla hangi üniversiteye giderim? ÖSYM YKS 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları!

YKS'de 130, 160, 170 ve 200 puanla hangi üniversiteye gidebileceğini öğrenmek isteyen adaylar internette araştırma yapıyor. Biz de ÖSYM ile üniversite tercihleri 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları başarı sıralamaları ve kontenjanları ve detaylarını sizler için derledik. İşte "YKS'de 130, 160, 170 ve 200 puanla hangi üniversiteye giderim?" sorusunun yanıtı ve ayrıntılar...

YKS 130, 160, 170 VE 200 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİDERİM?

ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuz adaylara tercih konusunda rehberlik edecek.

Üniversitelerin alım yaptığı puanlar her sene sınavın zorluk ve kolaylık derecesine göre değişmektedir.

Adaylar, YKS üniversite taban puanlarını dikkate alıp tercih yapacak.

2, 4 yıllık bölümler için 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/kontkilavuz19072022.pdf

2 Yıllık Ön Lisans Bölümleri Taban Puanları

2 yıllık ön lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

4 Yıllık Lisans Bölümleri Taban Puanları

4 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.



