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  4. YKS'de 200, 220, 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye giderim? Üniversite lisans, ön lisans bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları!

YKS'de 200, 220, 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye giderim? Üniversite lisans, ön lisans bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları!

27.07.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS'de 200, 220, 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye gidebileceğini öğrenmek isteyen adaylar arama motorlarında sorgulama yapıyor. YKS taban puanları 2022, üniversite tercih sürecinin ilk günü olan 27 Temmuz Çarşamba günü merak edildi. Üniversite tercih süreci için beklenen gün geldi. Peki YKS'de 200, 220, 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye giderim? İşte Üniversite lisans, ön lisans bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları...

YKS'de 200, 220, 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye giderim? Üniversite lisans, ön lisans bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları!

YKS'de 200, 220, 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye gidebileceğini öğrenmek isteyen adaylar internette araştırma yapıyor. Biz de üniversite lisans, ön lisans bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını sizler için derledik. İştw "YKS'de 200, 220, 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye giderim?" sorusunun yanıtı ve ayrıntılar...

YKS 200, 220, 240 VE 250 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİDERİM?

2022-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/tkilavuz27072022.pdf

Tablo-3:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/Tablo3_27072022.xls

Tablo-4:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/Tablo4_27072022.xls

2, 4 yıllık bölümler için 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/kontkilavuz19072022.pdf

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2 Yıllık Ön Lisans Bölümleri Taban Puanları

2yıllık

Bölüm Puan Türü
Bilgisayar Programcılığı - (Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)  TYT
Turist Rehberliği - (Plato Meslek Yüksekokulu)  TYT
Grafik Tasarımı - (Plato Meslek Yüksekokulu)  TYT
Dış Ticaret - (Meslek Yüksekokulu)  TYT
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)  TYT
İlk ve Acil Yardım - (Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu)  TYT
Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik - (Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)  TYT
Uçak Teknolojisi - (Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu)  TYT
Anestezi - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)  TYT
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon - (Plato Meslek Yüksekokulu)  TYT
Halkla İlişkiler ve Tanıtım - (Meslek Yüksekokulu)  TYT
Aşçılık - (Meslek Yüksekokulu)  TYT
Eczane Hizmetleri - (Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu)  TYT
Kimya Teknolojisi - (Gedik Meslek Yüksekokulu)  TYT
İç Mekan Tasarımı - (Meslek Yüksekokulu)  TYT

2 yıllık ön lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2yıllık

4 Yıllık Lisans Bölümleri Taban Puanları

Bölüm Puan Türü
Tıp - (Uluslararası Tıp Fakültesi)  SAY
Bilgisayar Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Matematik - (Fen Fakültesi)  SAY
İlahiyat - (İlahiyat Fakültesi)  SOZ
Endüstri Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Moleküler Biyoloji ve Genetik - (Fen Fakültesi)  SAY
Fizik - (Fen Fakültesi)  SAY
Karşılaştırmalı Edebiyat - (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)  DİL
Ekonomi - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)  EA
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları - (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)  SAY
Makine Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Kimya-Biyoloji Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Pilotaj - (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)  SAY
Hukuk - (Hukuk Fakültesi (Burslu))  EA

4 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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