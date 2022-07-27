YKS'de 200 - 250 - 300 - 350 - 400 puanla hangi üniversiteye giderim? Üniversite lisans, ön lisans bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları!

YKS'de 200 - 250 - 300 - 350 - 400 puanla hangi üniversiteye gidebileceğini öğrenmek isteyen adaylar internette araştırma yapıyor. Biz de üniversite lisans, ön lisans bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını sizler için derledik. İşte "YKS'de 200 - 250 - 300 - 350 - 400 puanla hangi üniversiteye giderim?" sorusunun yanıtı ve ayrıntılar...
2022-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu:
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/tkilavuz27072022.pdf
Tablo-3:
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/Tablo3_27072022.xls
Tablo-4:
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/Tablo4_27072022.xls
2, 4 yıllık bölümler için 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu:
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/kontkilavuz19072022.pdf
|Bölüm
|Puan Türü
|Bilgisayar Programcılığı - (Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Turist Rehberliği - (Plato Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Grafik Tasarımı - (Plato Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Dış Ticaret - (Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|İlk ve Acil Yardım - (Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik - (Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Uçak Teknolojisi - (Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Anestezi - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon - (Plato Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım - (Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Aşçılık - (Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Eczane Hizmetleri - (Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Kimya Teknolojisi - (Gedik Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|İç Mekan Tasarımı - (Meslek Yüksekokulu)
|TYT
2 yıllık ön lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.
|Bölüm
|Puan Türü
|Tıp - (Uluslararası Tıp Fakültesi)
|SAY
|Bilgisayar Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Matematik - (Fen Fakültesi)
|SAY
|İlahiyat - (İlahiyat Fakültesi)
|SOZ
|Endüstri Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Moleküler Biyoloji ve Genetik - (Fen Fakültesi)
|SAY
|Fizik - (Fen Fakültesi)
|SAY
|Karşılaştırmalı Edebiyat - (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)
|DİL
|Ekonomi - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
|EA
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları - (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
|SAY
|Makine Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Kimya-Biyoloji Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Pilotaj - (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)
|SAY
|Hukuk - (Hukuk Fakültesi (Burslu))
|EA
4 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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