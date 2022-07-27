YKS'de 200 - 250 - 300 - 350 - 400 puanla hangi üniversiteye giderim? Üniversite lisans, ön lisans bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları!

YKS'de 200 - 250 - 300 - 350 - 400 puanla hangi üniversiteye gidebileceğini öğrenmek isteyen adaylar internette araştırma yapıyor. Biz de üniversite lisans, ön lisans bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını sizler için derledik. İşte "YKS'de 200 - 250 - 300 - 350 - 400 puanla hangi üniversiteye giderim?" sorusunun yanıtı ve ayrıntılar...

YKS 200, 250, 300, 350 VE 400 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİDERİM?

2022-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/tkilavuz27072022.pdf

Tablo-3:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/Tablo3_27072022.xls

Tablo-4:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/Tablo4_27072022.xls

2, 4 yıllık bölümler için 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/kontkilavuz19072022.pdf

2 Yıllık Ön Lisans Bölümleri Taban Puanları

2 yıllık ön lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

4 Yıllık Lisans Bölümleri Taban Puanları

4 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.





