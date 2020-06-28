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YKS'de ikinci oturum (AYT) başladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2020 09:58 | Son Güncelleme

Yaklaşık 2,5 milyon öğrencinin katıldığı YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (TYT) 10:15'te başladı. ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 28 Temmuz 2020'de açıklanacak.

YKS'de ikinci oturum (AYT) başladı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen 2 milyon 437 bin 119 adayın başvuru yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan olan Alan Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

AYT'DE 180 DAKİKA SÜRE

10.15'te başlayan AYT'de öğrencilere 180 dakika süre verilecek. AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.

AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.

Adayların sınav saatinden en az bir saat 15 dakika önce sınav binalarında hazır olması gerekiyor. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

SONUÇLAR 28 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 28 Temmuz 2020'de açıklanacak.

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