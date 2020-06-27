YKS'de ilk oturum başladı

Üniversiteye giriş sınavı YKS’nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 10.15'te başladı. 2 milyon 437 bin 119 öğrencinin sınava girdiği YKS'de oturumlar yarın da devam edecek. YKS'nin sonuçları 28 Temmuz 2020’de açıklanacak.

SÜRE 165 DAKİKAYA ÇIKARILDI



Yükseköğretim Kurulunca alınan karar gereği, Temel Yeterlilik Testinde (TYT) geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave edilerek, 165 dakikaya çıkarıldı.

Ayrıca merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi.

YKS'nin ilk oturumu olan TYT'de adaylara 165 dakika süre verilecek. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.