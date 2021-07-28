YKS'de kaç kişi birinci oldu? 2021 YKS birincisi kim oldu?

2021-YKS sınav sonuçları açıklandı. Sınava katılan binlerce adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin internet adresinden erişebiliyor. Sınavda kimlerin birinci olduğu da merak konusu oldu. Peki YKS'de kaç kişi birinci oldu?

YKS'DE KAÇ KİŞİ BİRİNCİ OLDU?

Merakla beklenen YKS sınavı bu sene 26 ve 27 Haziran tarihlerinde gerçekleşmişti. TYT'ye başvurmuş olan 2 milyon 424 bin 718 adaydan, 2 milyon 296 bin 138'i sınava katılım sağladı. Bu adaylardan 2 milyon 295 bin 890 kişinin sınavı geçerli sayıldı. İnternet üzerinden ilan edilen sonuçlarda şu bilgiler bulunduğu ifade edildi:

-Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı

-TYT puanı ve başarı sırası varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları

-Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)

YKS birincisi ve birincileri de merak konusu oldu. Ancak binlerce adayın katıldığı sınav için birinciler henüz açıklanmadı. YKS birincileri ile ilgili yeni açıklama gelmesi durumunda sayfamızda yer vereceğiz.

YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Ayrıca yerleştirme puanları ve başarı sıraları için ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini erişime açmıştır.

Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" da basılmaktadır. Bu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılabilmektedir.

