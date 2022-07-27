YKS'de kaç tercih hakkı var? ÖSYM, tercih süreci hakkında bilgileri paylaşarak konuya ilişkin detayları aktardı. Üniversite hayali kuran adaylar için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bugün, tercih sürecinin ilk günü. Peki YKS'de kaç tercih hakkı var? 2022 ÖSYM YKS'de en fazla kaç üniversite tercih edilebiliyor? Detaylar haberimizde...

YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

ÖSYM, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu internet sitesinde paylaştı.

Adaylar, toplam 24 tercihte bulunabilecek.

YKS TERCİH KILAVUZU VE ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından ön bilgilendirme amaçlı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzu yayımlandı.

Asıl tercih kılavuzunun bu hafta içerisinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.

İşte ÖSYM tarafından yayımlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzu:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/kontkilavuz19072022.pdf

2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

2 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI

4 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.



