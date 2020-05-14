YKS'de maske takmak zorunlu mu değil mi? YKS kılavuzu yayımlandı

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu güncellendi. ÖSYM'nin konuya ilişkin yaptığı duyuruda şu ifelere yer verildi:

"2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS), Başkanlığımızca 27 - 28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacaktır. 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu, sınav tarihleri ve Yükseköğretim Kurulunun 2020-YKS'ye ilişkin aldığı kararlar doğrultusunda güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır.

Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur."

YKS'DE MASKE TAKMAK ZORUNLU DEĞİL Mİ?

Sınava girecek öğrencilerin maske takıp takmayacağıyla ilgili dikkat çeken bir iddia gündem geldi. Canlı yayında YKS kılavuzundaki maddeleri değerlendiren Haber Global TV'den Ozan Ulaş Caymaz; adayların sınav sırasında istedikleri takdirde maskelerini çıkartabileceklerini söyledi.

KILAVUZDA MASKE DETAYI

Kılavuzda maske ile sınava katılımla ilgili olarak, "Maske kullanan adaylar, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı kontrolünde tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır. Bu adaylardan maskesi metal parça içerenler ise, il merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır." ifadeleri yer aldı.

