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YKS'de maske takmak zorunlu mu? YKS'de maske çıkartılıyor mu?

26.06.2021 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yükseköğretim Kurumları Sınavı için geri sayım başladı. Yarın ilk oturumu olan TYT gerçekleştirilecek. Sınava katılacak adaylar tarafından sınav saatleri ve süreleri merak konusu olurken koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu olarak kullanılan maskelerin takılıp takılmayacağı araştırılıyor. Peki YKS'de maske takmak yasak mı? YKS'de maske çıkartılıyor mu? Detaylar haberimizde...

YKS'de maske takmak zorunlu mu? YKS'de maske çıkartılıyor mu?

YKS sınavı için sayılı saatler kaldı. Türkiye'nin 81 ilinden milyonlarca adayın katılım sağlayacağı sınav için heyecanlı bekleyiş sürerken sınav kuralları merak konusu oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle bir yılı aşkın süredir zorunlu olarak kullanılan maskelerin sınavda takılıp, takılmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki YKS'de maske takmak yasak mı? YKS'de maske çıkartılıyor mu? İşte ayrıntılar...

YKS'DE MASKE TAKMAK YASAK MI? YKS'DE MASKE ÇIKARTILIYOR MU?

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Etkisini sürdürmeye devam eden bu virüs nedeniyle bir takım tedbirler uygulanmaya başlanmıştı. Bu tedbirlerin başında ise maske takma zorunluluğu yer aldı. Ülkemizde aşılama süreci hız kazansa da maske takma zorunluluğu halen daha devam ediyor.

YKS'de maske takmak zorunlu mu? YKS'de maske çıkartılıyor mu?

Bu kapsamda yarın gerçekleşecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek adaylar ise sınav esnasında maske takmanın zorunlu olup, olmadığını merak ediyor. Konuya ilişkin olarak ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sınav binalarının girişinde görevliler tarafından öğrencilerin yönlendirileceğine vurgu yaparak, "Bina girişinde adaylara maske dağıtılacak. Bina girişinde adaylara el dezenfektanı dağıtılacak. Adaylar kendi maskeleri, siperlikleri ve el dezenfektanlarıyla sınava girebilecekler. Sınav görevlilerimiz lateks eldiven kullanacak." ifadelerini kullandı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından gelen bu açıklama ile maske takma zorunluluğunun sınavda da geçerli olduğunun altını çizdi.

YKS'de maske takmak zorunlu mu? YKS'de maske çıkartılıyor mu?


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Anahtar Kelimeler:
maske sınav YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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