YKS ek tercih başvuru kılavuzu çıktı ve kontenjanlar belli oldu! Başvuru nasıl yapılır, başvuru dönemi ne zaman bitiyor?

İlk YKS tercih sonuçlarından istediğini alamayan adayların beklediği açıklama geldi. ÖSYM, ek yerleştirme kılavuzunu yayımladı ve 14 Eylül’de ek yerleştirme tercih döneminin başlayacağını açıkladı. Kayıtları takiben belli olan boş kontenjanlar yani boş yeri olan bölümlere adaylar 2018 Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu ila AİS üzerinden başvuru yapacaklar. YKS ek yerleştirme kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.
YKS ek yerleştirme kılavuzu için tıklayınız
Normal tercih döneminde olduğu gibi adaylar bölümler için önlisans programlarının olduğu Tablo 3 ve lisans programlarının olduğu Tablo 4’ten faydalanacaklar.
İŞTE ÖSYM’nin EK YERLEŞTİRME DUYURUSU
2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2018-2019 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır. Adaylar, 2018-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 14-20 Eylül 2018 tarihleri arasında T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklardır.
Ek yerleştirme işlemleri, 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu ve 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile Ek’te sunulmuş olan 2018-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kural ve ilkelere göre yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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