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YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI? YKS ek tercih süreci ne zaman başlayacak? ÖSYM boş kontenjanlar 2022 listesi!

05.09.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS ek tercih kılavuzu, geçtiğimiz gün Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. 2 ve 4 yıllık bölümlerin boş kalan kontenjanlarına başvuruda bulunmak isteyen kişilerin merak ettiği "YKS ek tercih ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı YÖK'ün açıklamasıyla yanıt buldu. Peki, YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM boş kontenjanlar 2022 listesi belli oldu mu?

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI? YKS ek tercih süreci ne zaman başlayacak? ÖSYM boş kontenjanlar 2022 listesi!

YKS ek tercih kılavuzu ve YÖK tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklamanın ayrıntıları üniversitelerin 2 ve 4 yıllık bölümlerinin boş kalan kontenjanlarına başvuruda bulunmak isteyen kişiler tarafından merak edildi. Peki, YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? YKS ek tercih süreci ne zaman başlayacak? ÖSYM boş kontenjanlar 2022 listesi belli oldu mu?

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YKS EK TERCİH NE ZAMAN 2022?

2022 YKS ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Ek Yerleştirme Takvimi'ne göre, ek yerleştirme tercihlerinin yapılacağı tarih belli oldu.

Buna göre ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül'de yapılacak.

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Bu yıl YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlandı. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapıldı.

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2022 YKS EK TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kayıt sonrası belirlenecek olan kontenjan sayısına göre ek tercih tarihleri ÖSYM'nin yayınlayacağı tercih kılavuzu ile belli olacak.

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YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

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