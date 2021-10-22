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YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? İşte 2021 YKS ikinci ek tercih sonuçları sorgulama sayfası

22.10.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baraj puanı 140 olan öğrenciler, YKS 2.ek tercihlerini, 14-18 Ekim tarihlerinde yaptılar. Tercih döneminin tamamlanmasıyla, YKS 2.ek tercih sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyordu. Peki YKS 2.ek tercih sonuçları açıklandı mı? İşte yanıtı...

YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? İşte 2021 YKS ikinci ek tercih sonuçları sorgulama sayfası

Tercih döneminin sona ermesiyle ''2021 YKS 2. Ek tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. YKS 2.ek tercih sonuçlarıyla ilgili ÖSYM'den açıklama geldi.

YKSS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM, YKS 2. ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr sayfasından öğrenebilirsiniz.

''ADAYLARIMIZA VE AİLELERİMİZE HAYIRLI OLSUN''

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS yerleştirme sonuçlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Aygün, paylaşımında:

Değerli YKS adaylarımız,

14-18 Ekim 2021 tarihlerinde tercihlerini aldığımız 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır.

Sonuçlar adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olsun. Adaylarımıza üniversite eğitimlerinde başarılar dilerim.'' ifadelerine yer verdi.

YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? İşte 2021 YKS ikinci ek tercih sonuçları sorgulama sayfası

İlk yerleştirmelerde herhangi bir kuruma yerleşemeyen ve 140 puan alan adaylar, YKS 2. Tercihlerini 14-18 Ekim gerçekleştirmişti. Başvuruların sona ermesinin ardından, gözler ÖSYM'ye çevrilmiş, ''2021 YKS 2. Ek tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” sorularına yanıt aramaya başlanmıştı. ÖSYM, sonuçları, son tercih gününden 4 gün sonra açıkladı.


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ÖSYM YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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