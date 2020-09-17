YKS ek tercih ücreti nasıl yatırılır? Ek tercih ücreti ne kadar 2020? Ek tercih ücreti nereye yatırılıyor?

YKS ek tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla beraber tercih süreci de adaylar için başlamış oldu. YKS ek tercih 2020 süreci 17 Eylül ile 23 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Uzun süredir beklenen YKS ek tercih sürecinin önemli detayları belli olduğu için adaylar da bazı konularda sorularının yanıtlarını arıyor. Özellikle ödemelerini bir an önce yapmak isteyen adaylar tarafından ek tercih ücreti ne kadar sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, YKS ek tercih ücreti nereye yatırılıyor? İşte adayların merak ettiği tüm soruların yanıtları...

EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR 2020?

Adayların en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi ek tercih ücreti ne zamana kadar yatırılacak sorusu oluyor. Ücretlerin 24 Eylül saat 23.59’a kadar yatırılması gerekiyor. Ücreti yatırmamış olan adayların ek yerleştirme için yaptıkları yükseköğretim program tercihi geçersiz sayılıyor ve yerleştirme işlemine alınmıyor. Aynı zamanda YKS ek tercih ücreti ne kadar sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Ek yerleştirme ücreti 2020 yılı için 20 TL olarak belirlendi.