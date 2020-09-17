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YKS ek tercih ücreti nasıl yatırılır? Ek tercih ücreti ne kadar 2020? Ek tercih ücreti nereye yatırılıyor?

EĞİTİM HABERLERİ  | 17.09.2020 14:45 | Son Güncelleme

YKS ek tercih 2020 süreci 17 Eylül itibarıyla başladı. Adaylar 23 Eylül 2020 tarihine kadar işlem yapabiliyor. YKS ek tercih kılavuzunun içinde başvuru süreciyle ilgili tüm detaylar yer alıyor. Şimdi, adaylar tarafından YKS ek tercih ücreti nasıl yatırılır sorusunun yanıtı aranıyor. Aynı zamanda ücretini yatıracak olan adaylar, ek tercih ücreti ne kadar 2020 sorusunun cevabını da merak ediyor. Peki, ek tercih ücreti nereye yatırılıyor? İşte detaylar…

YKS ek tercih ücreti nasıl yatırılır? Ek tercih ücreti ne kadar 2020? Ek tercih ücreti nereye yatırılıyor?

YKS ek tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla beraber tercih süreci de adaylar için başlamış oldu. YKS ek tercih 2020 süreci 17 Eylül ile 23 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Uzun süredir beklenen YKS ek tercih sürecinin önemli detayları belli olduğu için adaylar da bazı konularda sorularının yanıtlarını arıyor. Özellikle ödemelerini bir an önce yapmak isteyen adaylar tarafından ek tercih ücreti ne kadar sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, YKS ek tercih ücreti nereye yatırılıyor? İşte adayların merak ettiği tüm soruların yanıtları...

EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR 2020?

Adayların en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi ek tercih ücreti ne zamana kadar yatırılacak sorusu oluyor. Ücretlerin 24 Eylül saat 23.59’a kadar yatırılması gerekiyor. Ücreti yatırmamış olan adayların ek yerleştirme için yaptıkları yükseköğretim program tercihi geçersiz sayılıyor ve yerleştirme işlemine alınmıyor. Aynı zamanda YKS ek tercih ücreti ne kadar sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Ek yerleştirme ücreti 2020 yılı için 20 TL olarak belirlendi.

YKS ek tercih ücreti nasıl yatırılır? Ek tercih ücreti ne kadar 2020? Ek tercih ücreti nereye yatırılıyor?

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Tercih bildirimleri tamamlandıktan sonra adayların ek yerleştirme ücreti ödemesi bekleniyor. Ücret ödeme işlemi ÖSYM’nin resmi internet adresindeki “e-işlemler” bölümündeki “ödemeler” alanından banka kartı ya da kredi kartı ile yapılabiliyor. Aynı zamanda adaylar bankalar aracılığıyla da ödeme işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Bankadan ücret ödeme işlemi için adayların resmi iş günlerini ve çalışma saatlerini tercih etmesi gerekiyor.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIYOR?

Adaylar tarafından ek tercih ücreti nereye yatırılıyor sorusunun yanıtı da araştırılıyor. ÖSYM tarafından paylaşılan YKS ek tercih kılavuzunda ek yerleştirme ücretinin yatırılacağı bankalar da yer alıyor. Bankalar adayları, hizmet binası ya da azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı olan şubelerde gişe tahsilatı gerçekleştirmeyip para yatırmalı ATM’lere yönlendirebiliyor. Şubeden ücret yatırmak isteyen adayların pandemi sebebiyle şubelerin açık olma hallerine dikkat etmeleri gerekiyor.

YKS ek tercih ücreti yatırılacak bankalar arasında Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Finansbank ve Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın bütün şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuranlar dışında), Halkbank ATM, şubeler ve internet bankacılığı, ING Bank bütün şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuranlar dışında), Vakıf Katılım Bankası bütün şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuranlar dışında) ve Ziraat Bankası’nın yalnızca internet bankacılığı ile mobil bankacılığı bulunuyor. Ziraat Bankası’nda şube ve ATM’den ücret yatırılmıyor. Bunun yanı sıra ek yerleştirme ücreti ÖSYM resmi internet adresindeki “e-işlemler” bölümünde bulunan “ödemeler” alanından banka kartı ya da kredi kartı ile de yatırılabiliyor.

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