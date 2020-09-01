YKS ek tercihler ne zaman 2020? YKS ek tercih boş kontenjanlar listesi 2020!

YKS ek tercihler ne zaman 2020 sorusu üniversite adaylarının en fazla yanıt aradığı sorular arasında bulunuyor. Aynı zamanda YKS üniversitelerin boş kontenjanları da merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan YKS yerleştirme sonuçları sonrasında herhangi bir programa yerleştirilmemiş olan adaylar YKS ek tercihler ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Herhangi bir programa yerleştirilmemiş olan adaylar için ÖSYM tarafından her yıl YKS ek yerleştirme süreci gerçekleştiriliyor. Peki, YKS ek tercih 2020 tarihleri belli oldu mu?

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN 2020?

Üniversite adayların için ikinci şans olarak kabul edilen ek tercihler konusunda araştırmalar başladı. ÖSYM 2020 YKS tercih kılavuzunda ek tercihlere dair net bir tarih verilmiyor. Bunun yanı sıra yükseköğretim programları için kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalmış olan kontenjanların üniversiteler tarafından ÖSYM’ye bildirileceği belirtiliyor. Bu doğrultuda merkezi yerleştirme sırasında bir programa yerleştirilmiş olan adaylar, YKS ek tercih ve yerleştirme için başvuruda bulunamıyor. Aynı zamanda YKS ek tercih ücreti de merak edilenler arasında.