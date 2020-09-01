YKS ek tercihler ne zaman 2020? YKS ek tercih boş kontenjanlar listesi 2020!

YKS ek tercihler ne zaman 2020 sorusu üniversite adaylarının en fazla yanıt aradığı sorular arasında bulunuyor. Aynı zamanda YKS üniversitelerin boş kontenjanları da merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan YKS yerleştirme sonuçları sonrasında herhangi bir programa yerleştirilmemiş olan adaylar YKS ek tercihler ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Herhangi bir programa yerleştirilmemiş olan adaylar için ÖSYM tarafından her yıl YKS ek yerleştirme süreci gerçekleştiriliyor. Peki, YKS ek tercih 2020 tarihleri belli oldu mu?
Üniversite adayların için ikinci şans olarak kabul edilen ek tercihler konusunda araştırmalar başladı. ÖSYM 2020 YKS tercih kılavuzunda ek tercihlere dair net bir tarih verilmiyor. Bunun yanı sıra yükseköğretim programları için kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalmış olan kontenjanların üniversiteler tarafından ÖSYM’ye bildirileceği belirtiliyor. Bu doğrultuda merkezi yerleştirme sırasında bir programa yerleştirilmiş olan adaylar, YKS ek tercih ve yerleştirme için başvuruda bulunamıyor. Aynı zamanda YKS ek tercih ücreti de merak edilenler arasında.
ÖSYM tarafından duyurulan kılavuzda ek yerleştirme tercih ücretinin 20 TL olacağı belirtiliyor. Ücreti yatırmamış olanların ek yerleştirme amacıyla yaptıkları tercih işlemleri işleme alınmıyor. ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından alınan 14.01.2019 tarihli karar gereğince; şehit çocuğu, şehit eşi, gazi, gazi eşi ve gazi çocuklarından ek yerleştirme için ücret alınmıyor.
İlgili kılavuzda YKS 2020 sonuçları doğrultusunda yükseköğretim programlarına yapılan yerleştirme neticesinde boş kalmış ya da kaydolmama sebebiyle dolmamış kontenjanlar ÖSYM tarafından belirlenecek ve buralara merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. YKS ek tercih kılavuzu yayınlandıktan sonra ÖSYM tarafından boş kontenjanların ilan edilmesi bekleniyor. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasından sonra boş kontenjanların belirlenmesi, hemen ardından ilan edilmesi ve bu doğrultuda ek tercihlerin başlaması beklentiler arasında.
Üniversite adayların tarafından YKS ek yerleştirme ne zaman sorusu yoğun bir şekilde sorulurken ek tercih işlemlerinin nasıl yapılacağı da merak ediliyor. YKS 2020 ek tercihleri ÖSYM’nin resmi internet adresindeki AİS ekranı üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların tercih süreci içinde T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile beraber ais.osym.gov.tr adresine giriş yaparak bireysel olarak tercih yapması gerekiyor. Şimdi, YKS ek tercih ne zaman 2020 konusunda ÖSYM tarafından yapılacak olan resmi açıklama bekleniyor.
2019 yılında YKS yerleştirme sonuçları 6 Ağustos 2019 tarihinde açıklanmıştı. Ek tercihler de 5 Eylül ile 11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Dolayısıyla YKS ek tercih ne zaman sorusu için beklentiler yerleştirmelerin eylül ayı içinde başlaması yönünde. Ek yerleştirme işlemleri ve tercihler yayınlanacak olan kılavuz doğrultusunda yapılacak. Ek tercihleri bekleyen üniversite adayları öncelikli olarak üniversite kayıtlarının tamamlanmasını bekliyor.
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