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YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Üniversite boş kontenjan 2020 belli oldu mu?

EĞİTİM HABERLERİ  | 07.09.2020 09:34 | Son Güncelleme

YKS sonuçlarının açıklanmasından ve üniversite kayıtlarının tamamlanmasından sonra üniversite adayları arasında YKS ek tercihler ne zaman başlayacak sorusu sorulmaya başlandı. Herhangi bir programa yerleşmemiş olan üniversite adayları, yayınlanacak YKS ek tercih kılavuzu ile ek tercih sürecine girecek. Peki, üniversite boş kontenjan 2020 belli oldu mu? İşte tüm detaylar…

YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Üniversite boş kontenjan 2020 belli oldu mu?

YKS ek tercihler ne zaman başlayacak sorusu gündemin en önemli başlıkları arasında yer alıyor. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından kısa süre içerisinde boş kontenjanların açıklanması ve ek tercihler için sürecin başlaması bekleniyor. Aynı zamanda üniversite adayları, üniversite boş kontenjan 2020 listesini de merakla takip ediyor. Peki, YKS ek tercihler başladı mı? YKS ek tercih 2020 ne zaman? İşte tüm merak edilen detaylar...

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS ek tercih ne zaman sorusu henüz bir programa yerleşmemiş olan adaylar tarafından sıklıkla soruluyor. 2020 YKS ek tercih ne zaman sorusuna yanıt olarak henüz tarih açıklaması yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıl üniversite kayıtları 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleşmişti. YKS ek tercih kılavuzu ise 4 Eylül tarihinde yayınlanmış ve tercihler 5-11 Eylül 2019 tarihlerinde yapılmıştı. 2020 yılında ise koronavirüs salgını nedeniyle süreçte sarkmalar yaşandı.

Henüz herhangi bir programa yerleşmemiş olan üniversite adayları tarafından ek tercih kılavuzu yayınlandı mı sorusu soruluyor. Ek yerleştirme kılavuzu 2020 yayınlanma tarihi olarak beklentiler, duyurunun bu hafta veya gelecek hafta içinde yapılması yönünde. Şimdi, üniversite kayıtları tamamlandığı için gözler ek tercihler ile ilgili yapılacak olan açıklamalara çevrildi.

ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJAN 2020

2020 YKS ek tercih tarihi açıklanırken aynı zamanda ek tercih kılavuzu da açıklanacak ve en net üniversite boş kontenjanlar bilgisi bu şekilde elde edilecek. Özellikle üniversiteye kayıt yaptırmamış olan öğrencilerden doğan boş kontenjanlar da bu listeye dahil edilebilecek. Ancak YKS yerleştirme raporuna göre bu sene 838 bin 221 kontenjandan 781 bin 165’ine yerleştirme gerçekleşirken 57 bin 56 kontenjan da boş kaldı. YKS yerleştirme raporu doğrultusunda devlet üniversitelerinde doluluk oranı %95,77, vakıf üniversitelerinde de %85,75 olarak açıklanmıştı.

ÜNİVERSİTE EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

2020 YKS sonuçları doğrultusunda 2020-2021 öğretim yılı için ÖSYM tarafından yükseköğretim programlarına ek yerleştirme gerçekleştirilecek. Üniversite adayları tarafından YKS ek tercih işlemleri ÖSYM’nin resmi internet sitesindeki ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile yapılacak. YKS merkezi yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlara ek olarak kayıt hakkı kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayan adaylar nedeniyle boşalmış kontenjanlara ek yerleştirme işlemi yapılacak. Şimdi adaylar ek tercihler ne zaman sorusunu sormaya devam ediyor.

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