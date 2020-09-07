YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Üniversite boş kontenjan 2020 belli oldu mu?

YKS ek tercihler ne zaman başlayacak sorusu gündemin en önemli başlıkları arasında yer alıyor. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından kısa süre içerisinde boş kontenjanların açıklanması ve ek tercihler için sürecin başlaması bekleniyor. Aynı zamanda üniversite adayları, üniversite boş kontenjan 2020 listesini de merakla takip ediyor. Peki, YKS ek tercihler başladı mı? YKS ek tercih 2020 ne zaman? İşte tüm merak edilen detaylar...

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS ek tercih ne zaman sorusu henüz bir programa yerleşmemiş olan adaylar tarafından sıklıkla soruluyor. 2020 YKS ek tercih ne zaman sorusuna yanıt olarak henüz tarih açıklaması yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıl üniversite kayıtları 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleşmişti. YKS ek tercih kılavuzu ise 4 Eylül tarihinde yayınlanmış ve tercihler 5-11 Eylül 2019 tarihlerinde yapılmıştı. 2020 yılında ise koronavirüs salgını nedeniyle süreçte sarkmalar yaşandı.

Henüz herhangi bir programa yerleşmemiş olan üniversite adayları tarafından ek tercih kılavuzu yayınlandı mı sorusu soruluyor. Ek yerleştirme kılavuzu 2020 yayınlanma tarihi olarak beklentiler, duyurunun bu hafta veya gelecek hafta içinde yapılması yönünde. Şimdi, üniversite kayıtları tamamlandığı için gözler ek tercihler ile ilgili yapılacak olan açıklamalara çevrildi.