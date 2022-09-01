YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN 2022? Bugün YKS ek tercih yapılır mı, kılavuz duyuruldu mu?

YKS ek tercih tarihleri ve kılavuzu için birçok kişi 1 Eylül 2022 Perşembe günü de araştırma yapmaya devam ediyor. Açıkta kalan ve 2 ve 4 yıllık bölümlerin boş kalan kontenjanlarına başvuruda bulunmak isteyen öğrenciler için gözler ÖSYM'den konuya ilişkin yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki YKS tercihleri ne zaman? Bugün YKS ek tercih yapılır mı, kılavuz duyuruldu mu?

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN 2022?

YKS ek tercih sürecinin ne zaman başlayacağına ilişkin henüz açıklamada bulunulmadı.

2021'de YKS tercih sonuçları 31 Ağustos'ta açıklanmış ek tercihler ise 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmıştı.

Bu yıl YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlandı. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapıldı.

YKS EK TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kayıt sonrası belirlenecek olan kontenjan sayısına göre ek tercih tarihleri ÖSYM'nin yayınlayacağı tercih kılavuzu ile belli olacak.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

