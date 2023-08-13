EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. YKS ek üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? YKS 2023 ek tercih ve yerleştirme tarihleri belli oldu mu?

YKS ek üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? YKS 2023 ek tercih ve yerleştirme tarihleri belli oldu mu?

13.08.2023 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS ek üniversite tercih tarihleri merak ediliyor. 27 Temmuz tarihinde başlayan YKS tercih işlemleri 8 Ağustos tarihinde sona erdi. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar ek üniversite yerleştirme tarihlerini sorgulamaya başladı. Peki, YKS ek üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? YKS 2023 ek tercih ve yerleştirme tarihleri belli oldu mu?

YKS ek üniversite yerleştirme tarihleri gündemde yer aldı. Geçtiğimiz günlerde sona eren YKS tercih sonuçları için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. Öte yandan 2023 ek üniversite tercih günleri de merak edildi. İşte 2023 YKS ek tercih tarihlerine ilişkin detaylı bilgiler...

YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2023 NE ZAMAN YAPILACAK?

17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen YKS 2023 tercihleri 27 Temmuz- 8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. YKS tercih sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanacak ve adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ek üniversite tercihlerinin de 1. tercihlerde yerleşme hakkı kazanan adayların kayıt işlemlerinin ardından yapılacağı düşünülüyor.

optik form

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. 27 Temmuz Perşembe günü saat 11.00'de başlayan tercih süreci 8 Ağustos Salı günü saat 23:59'da son bulacak. YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

optik form 2

2022 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

Geçtiğimiz sene tercih işlemleri 27 Temmuz'da başlamış ve 5 Ağustos'a kadar devam etmişti. YKS yerleştirme sonuçları ise ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 15 Ağustos 2022 tarihinde saat 08.00'den itibaren adayların erişime açılmıştı.

optik form 3

Yine 2022'de YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22 – 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22 – 24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DGS endüstri mühendisliği taban-tavan puanları kaç?DGS endüstri mühendisliği taban-tavan puanları kaç?
DGS sağlık yönetimi taban-tavan puanları başarı sıralaması kaç?DGS sağlık yönetimi taban-tavan puanları başarı sıralaması kaç?
ÖSYM'den 4 saatlik yeni sınav hazırlığı!ÖSYM'den 4 saatlik yeni sınav hazırlığı!
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM ek tercih üniversite tercihleri yks yks ek tercih yks ek tercih kılavuzu yks ek yerleştirme

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kimse bir şey yapamadı! Köpek balığı saldırısında bacağı koptu

Kimse bir şey yapamadı! Köpek balığı saldırısında bacağı koptu

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Çantanın içinde terk edilen yenidoğan bebeği buldu

Çantanın içinde terk edilen yenidoğan bebeği buldu

10 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Tam 3 metrelik...

10 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Tam 3 metrelik...

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.