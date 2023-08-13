YKS ek üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? YKS 2023 ek tercih ve yerleştirme tarihleri belli oldu mu?

YKS ek üniversite yerleştirme tarihleri gündemde yer aldı. Geçtiğimiz günlerde sona eren YKS tercih sonuçları için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. Öte yandan 2023 ek üniversite tercih günleri de merak edildi. İşte 2023 YKS ek tercih tarihlerine ilişkin detaylı bilgiler...

YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2023 NE ZAMAN YAPILACAK?

17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen YKS 2023 tercihleri 27 Temmuz- 8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. YKS tercih sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanacak ve adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ek üniversite tercihlerinin de 1. tercihlerde yerleşme hakkı kazanan adayların kayıt işlemlerinin ardından yapılacağı düşünülüyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. 27 Temmuz Perşembe günü saat 11.00'de başlayan tercih süreci 8 Ağustos Salı günü saat 23:59'da son bulacak. YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

2022 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

Geçtiğimiz sene tercih işlemleri 27 Temmuz'da başlamış ve 5 Ağustos'a kadar devam etmişti. YKS yerleştirme sonuçları ise ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 15 Ağustos 2022 tarihinde saat 08.00'den itibaren adayların erişime açılmıştı.

Yine 2022'de YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22 – 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22 – 24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılmıştı.

