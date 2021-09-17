HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. YKS ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı! 2021 YKS ek yerleştirme tercihleri ne zaman?

YKS ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı! 2021 YKS ek yerleştirme tercihleri ne zaman?

17.09.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter’dan yaptığı açıklamada, YKS ek yerleştirme kılavuzunun erişime açıldığını duyurdu. 2021 YKS ek yerleştirme tercih tarihlerini de paylaşan Aygün, tercihlerin ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılacağını kaydetti.

YKS ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı! 2021 YKS ek yerleştirme tercihleri ne zaman?

Herhangi bir üniversite programına kayıt olamayan öğrenciler için açılan 2021 YKS ek yerleştirme tarihleri açıklandı. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Aygün, 2021 YKS ek yerleştirme kılavuzunun yayınlandığını belirterek, adaylara hayırlı olmasını diledi.

YKS EK YERLEŞTİRME TARİHLERİ BELLİ OLDU

Twitter’dan açıklama yapan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, ‘’Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanmıştır. Tercihlerinizi 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.’’ ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Terör örgütü DEAŞ ortaya çıkardı! İlk ve en eski ize rastlandıTerör örgütü DEAŞ ortaya çıkardı! İlk ve en eski ize rastlandı
Aşıda tespit edildi: Yüzen Beyaz unsur! Sayı artıyorAşıda tespit edildi: Yüzen Beyaz unsur! Sayı artıyor
İlk 10 günde endişelendiren tablo! Pandeminin izleri...İlk 10 günde endişelendiren tablo! Pandeminin izleri...
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tüyler ürperten görüntü! Mezar taşları arasından saçlar çıktı

Tüyler ürperten görüntü! Mezar taşları arasından saçlar çıktı

Pfizer aşısında tespit edildi! Sayı artıyor

Pfizer aşısında tespit edildi! Sayı artıyor

Mutfakta karşılaştı, dehşeti yaşadı!

Mutfakta karşılaştı, dehşeti yaşadı!

Araç satışlarıyla ilgili önemli açıklama

Araç satışlarıyla ilgili önemli açıklama

Camdaki Kız'da şok sahne! Kızı ve damadını gözetlerken yakalandı

Camdaki Kız'da şok sahne! Kızı ve damadını gözetlerken yakalandı

İngiltere, Türkiye'yi listeden çıkarıyor

İngiltere, Türkiye'yi listeden çıkarıyor

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Diyarbakır'da gergin dakikalar! Sokaklar savaş alanına döndü

Diyarbakır'da gergin dakikalar! Sokaklar savaş alanına döndü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kovasını alan sahile koştu! Kıyıya vurdular

Kovasını alan sahile koştu! Kıyıya vurdular

İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Yapılacak bir şey yok

İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Yapılacak bir şey yok

Dehşete düşüren sözler! "Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum"

Dehşete düşüren sözler! "Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.