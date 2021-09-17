YKS ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı! 2021 YKS ek yerleştirme tercihleri ne zaman?

Herhangi bir üniversite programına kayıt olamayan öğrenciler için açılan 2021 YKS ek yerleştirme tarihleri açıklandı. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Aygün, 2021 YKS ek yerleştirme kılavuzunun yayınlandığını belirterek, adaylara hayırlı olmasını diledi.

YKS EK YERLEŞTİRME TARİHLERİ BELLİ OLDU

Twitter’dan açıklama yapan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, ‘’Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanmıştır. Tercihlerinizi 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.’’ ifadelerini kullandı.



