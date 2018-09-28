Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2018 YKS sonuçlarına göre 2018-2019 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.
Ek yerleştirme sonuçlarına göre, bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 1-5 Ekim'de yapılacak.
Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında yer alacak.
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu olacak. Bu süre içinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek.
Kayıt işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgiye, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndan ulaşılabilecek.
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