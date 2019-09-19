YKS ek yerleştirme sonuçları açılandı! Kayıtlar ne zaman?

ÖSYM’den beklenen açıklama geldi ve 2019 YKS ek yerleştirme sonuçları ilan edildi. Böylece üniversite kazanma hayali ile ek yerleştirme sonuçlarını bekleyen 2019 YKS adayları ÖSYM’nin sonuç sorgulama sayfasından bir üniversite bölümüne yerleştirilip yerleştirilmediklerini öğreniyorlar.

YKS ek yerleştirme sonuçları için tıklayınız

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

ÖSYM’nin açıklamasına göre bir üniversite programına kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt işlemlerini 23-27 Eylül tarihleri arasında yapabilecekler. Elektronik kayıtlar da yine 23 Eylül’de başlayacak ama 25 Eylül’e kadar yapılabilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, Üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

RAKAMLARLA EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI

ÖSYM’nin paylaştığı sonuçlara göre Devlet, Vakıf üniversiteleri ile KKTC ve diğer Ülkelerdeki üniversitelerde bulunan 53 bin 411 lisans kontenjanına 15 bin 573 kişi yerleşti. 75 bin 591’lik ön lisans kontenjanına ise 32 bin 794 kişi yerleşti.

