HABER

YKS ek yerleştirme tercihleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 11:53 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM'nin internet adresi üzerinden 20 Eylül'e kadar yapılabilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme tercihleri alınmaya başlandı.

ÖSYM tarafından 2018-YKS sonuçlarına göre 2018-2019 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri yapılacak.

Adaylar, 2018-YKS ek yerleştirme tercihlerini, 20 Eylül'e kadar T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak yapacak.

2018-YKS merkezi yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılacak.

Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecek. 15 lira olan ek yerleştirme ücreti, 21 Eylül saat 23.59'a kadar yatırılabilecek.

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, üniversiteler tarafından 1-5 Ekim'de gerçekleştirilecek.

PARTNERSette ziyaretSette ziyaret
Tirelileri sevindiren kararTirelileri sevindiren karar
Islanmamak için çanta ve poşetleri kullandılarIslanmamak için çanta ve poşetleri kullandılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ösym yks

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

Demet Akalın'ı çıldırtan yorum

Demet Akalın'ı çıldırtan yorum

Borussia Dortmund'un Eljif Elmas için Ocak ayında astronomik bir teklif yapacağı iddia edildi

Borussia Dortmund'un Eljif Elmas için Ocak ayında astronomik bir teklif yapacağı iddia edildi

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ünlü yönetmenin Mustafa Kemal Uzun'un cinayet davasında sürpriz tanık

Ünlü yönetmenin Mustafa Kemal Uzun'un cinayet davasında sürpriz tanık

Kısa Cuma mesajları ve Uzun Cuma mesajları 2018! Sonbahar’ın 2. Cuması için en güzel mesajları

Kısa Cuma mesajları ve Uzun Cuma mesajları 2018! Sonbahar’ın 2. Cuması için en güzel mesajları

AK Parti'de olay kulis: 3 başkan aday!

AK Parti'de olay kulis: 3 başkan aday!

Cinsel ilişki teklifini reddedince başında soda şişesi kırdı

Cinsel ilişki teklifini reddedince başında soda şişesi kırdı

Son dakika! Suriye'den Türkiye'ye saldırı için gönderilen teröristler yakalandı

Son dakika! Suriye'den Türkiye'ye saldırı için gönderilen teröristler yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.